¡Soy Sandra llorando! | Reacción de Sandra Sandoval a una pedida de mano sorpresa se hace viral

Sandra Sandoval, volvió a vivir un momento surreal en un evento privado cuando en medio del show, el agasajado se arrodilló y le pidió matrimonio a su novia en pleno escenario. Lo que parecía ser una presentación habitual para Sandra se transformó en un momento emotivo y rápidamente se hizo viral en las redes debido a su reacción ante la inesperada pedida de mano.

Todo transcurría sin novedad cuando de pronto, Max, el cumpleañero detuvo la música, se subió al escenario, sacó un anillo y le pidió a su novia que se convirtiera en su esposa dejando atónita a la cantante. Fue la propia Sandra quien compartió el momento en su cuenta de Instagram donde se ve al hombre, muy emocionado, dedicarle unas emotivas palabras a su pareja.

"Yo deseo con todo mi corazón pasar el resto de mi vida contigo. En este momento, yo te voy a pedir que tú me regales los días que te quedan de tu vida. Todos. Ya no quiero que seas mi novia, yo quiero que sea mi esposa. Y que todos los días de tu vida sean míos y los mismos sean tuyo. Hasta que yo me muera", expresó Max con lágrimas en sus ojos.

Tras la conmovedora petición, la novia respondió afirmativamente. La escena desató una mezcla de emociones entre los asistentes, quienes aplaudieron y vitorearon con entusiasmo. Sin embargo, fueron las reacciones de Sandra Sandoval las que captaron la atención de los usuarios en redes sociales. Y es que la cantante no pudo esconder su sorpresa cuando Max empezó su discurso. A medida que el hombre hablaba la cara de Sandra iba cambiando desde sentir angustia, miedo, emoción y felicidad. Incluso llegó a limpiarse los ojos con una toalla, como si estuviera conteniendo las lágrimas.

La reacción de "La Patrona" no solo añadió un toque de humor al momento, sino que reafirmó su lugar como una figura querida por su autenticidad y espontaneidad. El video acumula miles de reproducciones y comentarios, destacando la capacidad de Sandra para conectarse con el público más allá de la música.

"Fuimos a tocar un evento de cumpleaños de Max y el mismo cumpleañero nos sorprendió con esto. Felicidades Max y Carolina", escribió Sandra junto al clip. No obstante, como era de esperarse, la cantante se convirtió en protagonista involuntaria del momento y su reacción fue lo más comentado por los usuarios.

"Soy el llanto de Sandra atrás"; "Soy Sandra allá atrás"; "La cara de Sandra, no sabía si llorar o reírse"; "Soy Sandra llorando y después en suspenso esperando el siiii", son algunos de los comentarios que se pude leer en su publicación.