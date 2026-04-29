Sandra Sandoval revela por qué duerme en camisón y 'medio arregladita'

La artista también reveló que cuenta con más de 20 camisones, muchos de ellos confeccionados a medida con telas que adquiere durante sus viajes a Nueva York.

Ciudad de Panamá, Panamá/La reconocida cantante de música típica Sandra Sandoval volvió a conectar con sus seguidores, esta vez con una confesión tan cotidiana como curiosa. A través de su cuenta de Instagram, la artista reveló por qué prefiere dormir en camisón y “medio arregladita”, una costumbre que, según ella misma admite entre risas, responde a la experiencia y la precaución.

“Por cualquier cosa, uno no sabe si tiene que salir ligerito, yo vivo en un edificio alto”, comentó Sandoval, dejando claro que ante cualquier imprevisto prefiere estar lista para salir sin complicaciones.

La intérprete explicó que utiliza camisones que parecen pequeños vestidos, lo suficientemente presentables como para agarrar su cartera y salir de inmediato si la situación lo requiere.

Con su característico sentido del humor, Sandra calificó esta práctica como “cosas de viejo”, aunque también confesó que no entiende cómo hay personas que duermen con poca ropa o incluso sin nada. En su caso, la comodidad y la practicidad van de la mano con el estilo.

La artista también reveló que cuenta con más de 20 camisones, muchos de ellos confeccionados a medida con telas que adquiere durante sus viajes a Nueva York. De hecho, no es raro que estas prendas cumplan doble función: además de dormir con ellas, también las usa para salir a hacer mandados. “Si me ven en la calle con esto, yo me baño, me pongo el camisón y me voy donde sea”, aseguró.

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Este lado auténtico y cercano de Sandra llega justo después de la celebración de su cumpleaños número 56, que festejó a lo grande con el “Sandra Fest”. El evento tuvo lugar primero en Westland Mall y luego continuó en la provincia de Chiriquí, donde reunió a cientos de fanáticos que disfrutaron de su música y carisma.

Sandra Sandoval, ícono de la música típica panameña, sigue demostrando que más allá del escenario, su espontaneidad y sencillez son parte fundamental de su conexión con el público.