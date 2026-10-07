Sech dedica emotivo mensaje a Messi tras su despedida de la selección argentina

Sech también confesó que el recorrido de Messi con Argentina lo hizo vivir momentos especialmente emotivos, incluyendo la conquista del Mundial.

Ciudad de Panamá, Panamá/El adiós de Lionel Messi a la selección argentina también provocó reacciones entre figuras de la música. El cantante panameño Sech no ocultó su emoción y dedicó un sentido mensaje al astro argentino tras su último partido con la Albiceleste.

A través de su cuenta de Instagram, Sech compartió una fotografía en la que aparece Messi junto al también argentino Rodrigo De Paul, acompañada de un mensaje en el que recordó los años que siguió la carrera del futbolista.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de verte jugar todos estos años en diferentes clubes, estuve contigo en todos 😭😭😭😭😭😭😭. Ese día te conocí y en realidad no supe ni qué hacer!!!”, escribió el artista panameño.

Sech también confesó que el recorrido de Messi con Argentina lo hizo vivir momentos especialmente emotivos, incluyendo la conquista del Mundial.

“Lloré cuando ganaste el Mundial y lloro hoy también que jugaste tu último partido de la selección, para algunos estaré loco y otros me entenderán”, agregó.

El último partido de Messi con Argentina

Messi disputó este martes 6 de octubre su último partido con la selección argentina ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en una noche marcada por los homenajes y la emoción.

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Argentina se impuso 3-0 y Messi puso el broche a su despedida con un gol de penal. El capitán también participó en las jugadas de los otros dos tantos, en un encuentro presenciado por más de 80,000 aficionados.

El futbolista de 39 años cerró así una etapa de más de dos décadas con la Albiceleste, selección con la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La despedida estuvo acompañada de homenajes, música, luces y un espectáculo de drones en el Monumental. Después del partido, Messi también dirigió unas palabras al público y expresó lo difícil que será dejar de vestir la camiseta argentina.

Aunque su ciclo con la selección llegó a su final, Messi continuará su carrera a nivel de clubes con el Inter Miami, mientras que para Sech quedará el recuerdo de haber seguido durante años la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes de su generación.

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