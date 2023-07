Tras seis años de silencio, Zayn Malik hace reveladoras confesiones

El británico Zayn Malik está a punto de lanzar su nuevo sencillo ‘Love Like This’ y con este regreso al ojo público ha sido suficiente motivo para, después de seis años, hacer frente a su reservado carácter y conceder una larga entrevista en el conocido podcast ‘Call Her Daddy’, presentado por Alex Cooper.

Sin embargo, la mayoría de la conversación entre Cooper y Malik giró en torno a cómo ha cambiado su vida a lo largo de los años; en particular, desde su salida de la famosa boyband One Direction hasta que se convirtió en papá de Khai, la hija de dos años que comparte con su ex novia, Gigi Hadid.

Respecto a One Direction, Zayn decidió esclarecer las dudas respecto a su salida: “La gente no quería hacer ciertas cosas, ni firmar contratos, así que sabía que algo estaba pasando. Yo simplemente me adelanté. Siendo honesto, me fui de allí y de forma completamente egoísta quería ser el primero que se fuese para hacer mi propio disco. En lo que respecta a mi música, soy muy serio y competitivo”.

"Siento que estábamos tan sobreexpuestos en la banda que es por eso que me he tomado el tiempo para no hacer entrevistas", explicó.

Si bien los problemas entre ellos es cosa del pasado, el británico no negó que se había desgastado la amistad. “Pasamos seis años juntos y al final nos cansamos unos de los otros. Fuimos cercanos e hicimos cosas locas que nadie más ha hecho, y lo miro ahora en retrospectiva con mucho más cariño que cuando me fui”.

Zayn también habló sobre su nuevo rol como padre y el adorable acercamiento que tiene con su hija, Khai Hadid Malik. "Desde que tuve a mi hija, lo principal en mi mente es tratar de ser un buen ejemplo para ella", dijo el intérprete de 30 años. "Es por eso que incluso estoy haciendo esta entrevista, ¿sabes? Solía tener mucha ansiedad al tener una conversación como esta. Y quiero que ella pueda mirarme y decir: 'Mi papá está haciendo esto'’.

Pero quedó claro desde el primer momento que iban a criarla en la más estricta intimidad, de modo que es limitada la información que tenemos sobre la pequeña de casi tres años. "Ella no escogió ser una figura pública, yo sí. No estoy intentando escudarla porque ella se va a enterar, estoy intentando darle la opción de estar alejada de eso. Lo que ella quiera hacer en la vida, lo apoyaré", dijo el cantante en la entrevista.

También respondió a quienes alegaban que no le concedieron custodia de su hija tras su juicio por agresión: "La tengo el 50% del tiempo, así que el tiempo que tengo con ella es muy importante. Siento que está creciendo tan rápido que cuando estoy con ella, no trabajo nada. Solo invierto el día en hacer cosas que ella quiera hacer, como pintar, jugar con plastilina, ir al parque, al zoológico, solo nos divertimos. Siento que he revivido mi propia infancia a través de ella. Había llegado a un punto en mi adultez en el que todo era gris y aburrido, y ella ha traído de vuelta el color".

En cuanto a la gran polémica en la que estuvo envuelto en septiembre del 2021 cuando se hizo público que enfrentaría un juicio por agresión contra su ex suegra, Yolanda Hadid, Zayn mencionó que el aceptó el fallo de libertad condicional (sin asumir la culpa) por no querer involucrarse en algo que requería mucho tiempo y sobre todo en un ambiente tóxico, por lo que decidió guardarse todo para el y no explicar ni justificar nada a nadie.

“Si cualquier persona en su sano juicio ve la situación, creo que puede respetar que yo no haya querido atraer atención al problema ni mantener un tira y jala con ella (Yolanda) o cualquier narrativa que mi hija pudiera leer en el futuro. No tenía sentido y creo que lo gestioné de la mejor forma, de una manera respetuosa, y creo que es todo lo que se puede decir al respecto".

Sobre su actual relación con Gigi, fue muy tajante: "Tenemos muy buena relación por Khai, ella es lo más importante, así que está yendo bien, creo".

De su próximo tema, del que ya sabemos el título, Malik explica que: "Es una canción de verano. Tiene buen ritmo. Se siente como el verano". Será el 21 de julio cuando llegue esta nueva canción. Después de varios ‘teaser’, ayer supimos el nombre del sencillo, ‘Love Like This’.