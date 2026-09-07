'Si alguna vez', la nueva canción de Samy y Sandra Sandoval que habla de arrepentimiento

Sandra, además, llevó la historia a sus redes sociales y preguntó a sus seguidores si alguna vez se habían arrepentido de haber tenido una relación.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante panameña Sandra Sandoval volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un mensaje relacionado con su nueva canción, “Si Alguna Vez”, estrenada junto a su hermano Samy Sandoval el pasado viernes 4 de septiembre.

A través de sus historias de Instagram, Sandra invitó a sus seguidores a escuchar el tema, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y aprovechó para interpretar parte de la letra con su particular estilo.

“Si alguna vez le dije que lo quería, esa no era yo, esa era María”, expresó la artista, una de las frases más llamativas de la canción.

El tema, compuesto por Marcelino Guerra Jr., aborda una historia de arrepentimiento después de involucrarse sentimentalmente con una persona que ya tenía pareja.

La letra incluye frases como “Eso de ser la segunda ya no será mi destino” y “Si alguna vez me atreví a ser la otra, no sé qué pensaba, creo que estaba loca”, reflejando el arrepentimiento de una mujer que decide dejar atrás una relación prohibida.

Sandra, además, llevó la historia a sus redes sociales y preguntó a sus seguidores si alguna vez se habían arrepentido de haber tenido una relación.

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“Si alguna vez tú te arrepentiste de haber tenido ese novio o esa novia que cuando la ves pasar por la calle dices: ‘¡Ah, Dios mío!, yo anduve con él o con ella’”, comentó la cantante.

La artista también adelantó que el video musical de “Si Alguna Vez” ya fue grabado y pidió a sus seguidores que se vayan aprendiendo la canción.

Más allá de la historia que cuenta la letra, el comentario de Sandra generó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por la forma en que se refirió a “María”, el personaje que aparece en la canción.

Sin embargo, todo forma parte de la narrativa del tema y no existe, con los datos disponibles, una confirmación de que la historia relatada en la canción corresponda a una experiencia personal de Sandra Sandoval.

Con “Si Alguna Vez”, los hermanos Sandoval apuestan nuevamente por una historia de desamor, arrepentimiento y amor prohibido, mientras esperan conquistar a sus seguidores con un tema que promete convertirse en uno de los nuevos éxitos de su repertorio.