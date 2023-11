'Me siento muy sola' | La Chilindrina busca novio a los 72 años

María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico personaje de “La Chilindrina”, reveló que busca enamorarse nuevamente. A sus 72 años, la actriz está dispuesta a encontrar a su compañero de vida después del episodio doloroso que vivió hace 4 años cuando falleció su esposo. Ahora, se encuentra lista para darle una oportunidad al amor y espera encontrar a la persona con quien puede pasar sus últimos días.

La actriz estuvo casada con el locutor Gabriel Fernández, con quien compartió casi 50 años de su vida, por lo que dice no estar acostumbra a estar sola y su mayor anhelo es volver a sentir mariposas en el estómago con una nueva pareja. En una entrevista en el programa Sale el sol, María Antonieta contó su búsqueda amorosa y expresó que se sentía muy sola.

"Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 75 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada, en cuanto haya uno que me diga: Tengo entre 60 y 70, y estoy libre, pues aquí estoy", avisó a sus pretendientes.

Luego de la muerte de su esposo, la actriz estuvo sumida en una fuerte depresión durante casi un año, tiempo en el que no salía de su casa y se la pasaba viendo televisión.

A pesar de que busca una compañía permanente, “La chili” dejó muy claro que no tiene ningún tipo de interés en volverse a casar, pues prefiere que su nueva pareja, en dado caso de iniciar una relación, viva cada quien en su casa.

"Cada quien en su casa, ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse. Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita. ¡Pero nada de matrimonio! ya no se usa casarse", aclaró entre risas.

Finalmente, María Antonieta también aclaró que está abierta a cualquier propuesta, pues se siente lista para vivir una historia de amor llena de diversión, cariño y compañía que la saquen de la depresión en la que se encuentra.

“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento. Tuve algunos noviecillos, pero esposo solo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años, pero tengo esa ventaja, que no estoy muy usada”, dijo con el humor que la caracteriza.

En los últimos días, la actriz ha sonado por su supuesta participación en una serie en la que interpretaría a una traficante de drogas, nada que ver con su famosa Chilindrina, la cual interpretó por más de medio siglo y logró entrar al libro de los Récords Guinness por la longevidad de su personaje infantil en “El Chavo del 8”.