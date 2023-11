Esposa de Bruce Willis se siente culpable por la demencia del actor

Emma Heming, la exmodelo con quien el actor se casó en 2009 y quien que se ha encargado de cuidar de él desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, reveló el motivo que la hace sentir culpable por la condición de su esposo.

A través de una columna de opinión que escribió para el diario Sunday Paper, la esposa de Bruce Willis, Emma Heming, confesó sentirse culpable por los beneficios que ellos tienen como figuras públicas sobre otros pacientes alrededor del mundo que no tienen los mismos recursos.

“Sufro con la culpabilidad, sabiendo que tengo recursos que otros no”, expresó a corazón abierto la exmodelo en una especie de autorreflexión. En el texto Emma Hemming describió las emociones por las que pasó cuando se conoció el diagnóstico de su esposo y cómo su posición socioeconómica ha sido una ventaja frente a muchas otras familias que también tienen a alguno de sus integrantes con este diagnóstico.

“Cuando tengo la oportunidad de salir a dar un paseo para despejar mi mente, no se me olvida que no todos los cuidadores pueden hacerlo”.

— Emma Heming - Esposa de Bruce Willis