Muere el cantante británico Steve Harley, autor del éxito 'Make Me Smile'

Londres, Reino Unido/Steve Harley, cantante del grupo glam rock británico Cockney Rebel y autor del éxito "Make Me Smile (Come Up and See Me), murió a los 73 años, anunció su familia el domingo.

La canción escrita por el músico londinense vendió más de 1,5 millones de copias en todo el mundo, encabezando las listas británicas en 1975 y siendo versionada más de 120 veces por grupos como Duran Duran o Erasure.

Su hija anunció que Steve Harley había "fallecido tranquilamente en su hogar". "Sabemos que mucha gente lo echará de menos en todo el mundo", añadió.

Según BBC, Steve Harley seguía de gira hasta hace poco, pero tuvo que cancelar varias fechas recientemente para someterse a un tratamiento contra un cáncer.

Cockney Rebel consiguió que cuatro sencillos y dos de sus álbumes estuvieran en el top 10 del Reino Unido.