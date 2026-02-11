Del bronce olímpico al drama personal: Laegreid confiesa infidelidad en directo y su ex dice que es 'difícil perdonar'

Consciente del impacto de sus palabras, el propio deportista admitió posteriormente que quizá fue “egoísta” al realizar la confesión en ese momento.

Lo que debía ser un día de celebración para el biatlón noruego terminó convertido en un episodio de alto contenido emocional y mediático. El biatleta Sturla Holm Laegreid sorprendió al mundo al confesar en directo una infidelidad minutos después de ganar la medalla de bronce en la prueba individual de 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Entre lágrimas y ante el micrófono de la cadena noruega NRK, el deportista de 28 años reconoció haber cometido “el mayor error” de su vida.

“Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel”, declaró visiblemente afectado.

Laegreid explicó que ya había confesado la infidelidad a su pareja una semana antes y describió las últimas semanas como “las peores” de su vida. “Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente”, lamentó, asegurando que el deporte había pasado a un segundo plano en los días recientes.

El biatleta, campeón olímpico en relevos en Pekín 2022, fue superado en la prueba por su compatriota Johan-Olav Botn, quien se llevó el oro, y por el francés Éric Perrot, que obtuvo la plata. Noruega celebró un triunfo contundente en la jornada, aunque la confesión pública de Laegreid terminó acaparando gran parte de la atención.

Consciente del impacto de sus palabras, el propio deportista admitió posteriormente que quizá fue “egoísta” al realizar la confesión en ese momento. “Realmente, no estoy aquí mentalmente. Ojalá no haya estropeado el día de Johan”, declaró a periodistas.

La reacción no tardó en llegar. Un día después, su exnovia —cuya identidad no fue revelada— se pronunció en declaraciones al diario noruego Verdens Gang (VG). En un mensaje de texto enviado al medio, afirmó que le resulta “difícil perdonarle”, pese a la declaración pública de amor.

“Es difícil perdonarle. Incluso aunque haya hecho una declaración de amor delante de todo el planeta”, expresó. También señaló el costo personal de la exposición mediática: “No he elegido estar en esta posición y es doloroso para mí encontrarme en ella”.

Las palabras de Laegreid también generaron debate dentro del entorno deportivo. La exestrella del biatlón noruego Johannes Thingnes Boe consideró que la confesión llegó “en un mal momento y en un mal lugar”, en alusión a la ceremonia deportiva que debía centrarse en el logro competitivo.

Así, lo que comenzó como una jornada histórica para el equipo noruego terminó marcado por una confesión íntima que trascendió lo deportivo y abrió un debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública en el escenario olímpico.

Con datos de AFP