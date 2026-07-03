Taylor Swift y Travis Kelce se casan en 'boda real' con presencia de estrellas del espectáculo

Fue la publicista de larga trayectoria de Swift, Tree Paine, quien confirmó el matrimonio mediante un comunicado, aunque sin precisar la fecha exacta de la ceremonia.

La cantante estadounidense Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce se casaron oficialmente, confirmó este viernes un representante de la artista, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre la considerada por muchos como "la boda del año" en Estados Unidos.

La celebración, que coincidió con el fin de semana del 250.º aniversario de la independencia estadounidense y en medio de una intensa ola de calor en varias regiones del país, reunió a cientos de celebridades en Nueva York.

La expectativa fue aún mayor debido a que la pareja nunca anunció públicamente sus planes de boda y, según medios estadounidenses, pidió a los invitados firmar acuerdos de confidencialidad para preservar la privacidad del evento.

Fue la publicista de larga trayectoria de Swift, Tree Paine, quien confirmó el matrimonio mediante un comunicado, aunque sin precisar la fecha exacta de la ceremonia.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En cambio, el hermano de ella, Austin Swift, fue el hombre de honor de Taylor, y Jason Kelce fue el padrino", explicó Paine.

La representante agregó que la ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por el actor y comediante Adam Sandler.

El vestido y el traje de los recién casados fueron confeccionados por Christian Dior Haute Couture, mientras que el calzado fue diseñado a medida por Christian Louboutin. Swift complementó su atuendo con joyas de Cartier.

Poco antes del anuncio oficial, una pantalla gigante instalada frente al Madison Square Garden proyectó el mensaje "JUST T&T MARRIED", en alusión a las iniciales de Taylor y Travis.

La boda del año

Durante casi tres horas, decenas de invitados llegaron al emblemático recinto neoyorquino en vehículos con vidrios polarizados o caminando entre estrictas medidas de seguridad.

Swift y Kelce, ambos de 36 años, mantenían una relación desde hacía dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

Mientras tanto, cientos de swifties, como se conoce a los seguidores de la cantante, se congregaron frente al Madison Square Garden para celebrar el enlace.

"Crecí con su música y estoy muy emocionada de poder estar hoy en Nueva York en el día de su boda", dijo a la AFP Mayan Menahem, una fanática de 31 años.

Entre los asistentes fueron vistos los actores Ethan Hawke, Hugh Grant, Bradley Cooper y Dakota Johnson; las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss; además de los cantantes Benson Boone y Camila Cabello.

Incluso el Empire State Building anunció que iluminaría su fachada con un "destello azul claro" para conmemorar la boda.

Celebración privada

Las festividades comenzaron el jueves con una cena de ensayo para unos 100 invitados en el Madison Square Garden.

La cantante Selena Gomez compartió en Instagram una fotografía luciendo un vestido de gala, mientras que alrededor del recinto se instalaron vallas de seguridad, una gran carpa blanca en la entrada VIP y cortinas para impedir que se observara la llegada de los invitados.

Según medios especializados, la pareja entregó a sus invitados cajas de terciopelo negro grabadas con sus iniciales, que contenían una copa de champán decorada con diamantes.

No obstante, el despliegue también generó molestias entre algunos residentes de Nueva York.

"Creo que ya tenemos suficientes problemas en esta ciudad. Los agentes de policía no tienen por qué estar ahí parados", comentó la neoyorquina Natalie Reed, en referencia al operativo de seguridad.

Al mediodía, la Policía cerró varias calles aledañas al recinto.

Una historia de cuento

Antes de la ceremonia, el portavoz de Swift informó que la pareja donó 26 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas en Estados Unidos, incluidas entidades de Nueva York y Kansas City.

Swift anunció su compromiso con Kelce en agosto de 2025, desatando una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

La artista, ganadora de 14 premios Grammy, llega al matrimonio tras un año de importantes logros, entre ellos el éxito de su álbum "The Life of a Showgirl", su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores y el lanzamiento de una nueva canción para la banda sonora de "Toy Story 5".

Por su parte, Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, se prepara para disputar su 14.ª temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).