Las 7 razones por las que Tik Tok puede cerrar tu cuenta

Ciudad de Panamá, Panamá/Tik Tok es una red social que se ha hecho popular entre los jóvenes, debido a su particular estilo de videos cortos y con contenido dinámico que suelen elaborar sus creadores. Sin embargo, no todo es color de rosa, hay varios elementos que debes cumplir para que tu cuenta no sea cerrada.

En Panamá, Tik Tok es muy popular y los usuarios antes de adentrarse en el mundo de los tiktocker deben tener muy claras las reglas para evitar que luego de haber logrado con mucho esfuerzo una gran cantidad de seguidores, la plataforma decida aplicarte una penalización.

A continuación, te compartimos las cinco razones las que tu cuenta de Tik Tok puede ser bloqueada:

Insultar a figuras públicas Denigrar a una persona por su apariencia, intelecto, rasgos de personalidad o higiene Contenido que fomente el acoso colectivo Denigrar a víctimas de tragedias violentas Publicar contenido que desee la muerte, enfermedad grave o daño a otra persona Publicar contenido violento Suplantar la identidad de otras personas.

Todas las políticas de esta red social están publicadas en su página web oficial y es de libre acceso para cualquier persona que guste revisarlas.