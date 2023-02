¿Qué le exigió Manuel Arias a Thomas Christiansen para la Liga de Naciones?

Panamá/En medio de la conferencia de prensa del entrenador de la selección Sub-17 de Panamá, Mike Stump, nuestro enviado especial Jonathan Gutiérrez tuvo un cara a cara con el presidente de Fepafut Manuel Arias donde dejó varias noticias importantes.

Manuel Arias destacó que no es novedad enviar a diferentes selecciones a Colombia: "nosotros hemos tratado de robustecer los cuerpos técnicos, por ejemplo que el cuerpo técnico no sea el técnico y el asistente y el preparador físico, sino incluir los psicólogos, incluir los masajistas, los fisioterapeutas, o sea que las condiciones para las categorías tanto inferiores como femeninas fueran iguales o probablemente un poquito mejor que la categoría mayor".

Sobre el amistoso contra Guatemala, la Federación Panameña de Fútbol dará el comunicado oficial este viernes: "es un partido interesante para la federación, no es una fecha Fifa, por lo cual no contemos con los legionarios pero es una oportunidad para jugadores de la LPF de mostrarse de presentar igualmente los jugadores de las categorías juveniles como la sub-20 aunque no clasificó al Mundial que estuvo en el premundial, hay que darle continuidad a esos procesos".

El próximo 22 de marzo es fecha FIFA y Manuel Arias espera conseguir para esa fecha un partido amistoso: "es la fecha Fifa antes de el viaje a Liga de Naciones a Costa Rica, hay ciertos aspectos económicos y ciertos aspectos de nivel de enfrentamiento, estamos buscando a un rival de nivel que entusiasme a la afición, que quieran venir al estadio, pero evidentemente esos mismos rivales exigen recursos económicos que la federación en estos momentos no puede tener pérdida". Arias confirmó que en los próximos cuatro o cinco días tener definido todo.

Según Manuel Arias, el entrenador Thomas Christiansen le pidió un partido "de baja intensidad" para evitar lesiones antes de Costa Rica, se estuvo en conversaciones con Aruba pero el técnico de esa selección no aceptó.

Manuel Arias le recalcó al cuerpo técnico de la selección mayor encabezada por Thomas Christiansen "la importancia de este partido de Liga de Naciones que viene", resulta que hay un interés marcado por parte de la Federación Panameña de Fútbol y su presidente Manuel Arias de participar en la Copa América.

"Le hemos expresado nuevamente a Thomas, la importancia de este próximo partido de que Panamá clasifique de primero, ese es una exigencia de parte de nosotros al cuerpo técnico y queremos que se entienda de que este partido tiene muchas consecuencias y muchas aristas que recaen sobre él".

Finalmente Manuel Arias pidió el apoyo de todo el pais para las jugadoras de la selección femenina que tratarán de clasificar a su primer mundial de fútbol en este mes de febrero.