Alerta | Estos son los cuatro hábitos que están arruinando la batería de tu celular

No hay duda que la evolución de la tecnología trajo consigo el desarrollo de los teléfonos inteligentes que en pocos años pasaron de ser una simple herramienta para comunicarse a convertirse en un elemento indispensable en la vida de las personas. Tanto es así que actualmente el número de celulares supera a la población mundial. Sin embargo, algo que añoran los usuarios de los primeros celulares eran sus baterías de larga duración y es que antes un móvil podía durarte hasta 4 o 5 días sin tener que cargarse.

¿Por qué sucede esto y qué puedes hacer para que la batería de tu móvil dure más? Lo primero que hay que decir es que existen diferencias marcadas entre las baterías de los celulares "viejitos" y los "Smartphone". Por ejemplo, las baterías de los celulares de antes eran extraíbles y estaban hechas de dos componentes: níquel y cadmio, mientras que las actuales son de litio y no se pueden extraer; es decir, solo un técnico especializado puede abrir el equipo para cambiarlas. Sin embargo, la principal diferencia entre unos y otros es precisamente el desarrollo de la tecnología que ha llevado a que los teléfonos móviles de ahora tengan muchas más funciones que los de antes, lo que naturalmente conlleva un consumo de energía mucho más elevada. Es por ello, que mantener la batería en óptimas condiciones es fundamental para alargar la vida de nuestro móvil.

Desde el primer día en que compramos nuestro celular, la batería del mismo empezará a cargar con el peso de las aplicaciones que le instalemos y aunque al principio notaremos que cargará de manera rápida hasta el 100%, paulatinamente irá perdiendo esta capacidad hasta que la misma no le dure ni un día entero. En ese sentido, lo ideal es mantener buenos hábitos al momento de cagarlo para prolongar el máximo posible el buen funcionamiento del sistema.

Existen algunas acciones que pueden deteriorar la vida útil de este elemento, así que estas son algunas prácticas que debe dejar de realizar o no hacer para así evitar el daño en la pila de tu móvil:

Cargarlo cuando ya está descargado

Antes se creía que cargar el celular después de que a este se le agotara completamente la batería era un hábito beneficioso, pero con el tiempo se demostró que las baterías sufren estrés oxidativo con cada ciclo de carga, por lo que comenzar un ciclo desde cero solo empeora y acorta la vida útil de la batería de tu móvil. Se recomienda conectar el teléfono al puerto de alimentación eléctrica cuando presente un 20 o 10 % de pila. Esto fomentará que la batería se mantenga más sana, sin provocar desbordamientos que deterioren las paredes de todas las celdas que conforman la batería de tu móvil. La calidad de una batería está directamente determinada por su capacidad para acumular y retener energía.

No utilizar el cargador original

Aunque parezca obvio hoy en día es muy común que las personas utilicen en algún momento un cargador distinto al original. Un ejemplo recurrente es cuando olvidamos este accesorio en casa y debemos pedir uno prestado que tenga al menos la misma entrada USB. Sin embargo, alimentar la batería del dispositivo de manera constante con un cable diferente al que traía de fábrica puede afectar el funcionamiento de la pila a largo plazo, ya que estos no cumplen del todo con las características con las que fue diseñado el móvil.

Con este mal hábito se corre el riesgo de que la batería pueda inflarse hasta dañarse, puesto que no se regularía la cantidad de energía que el dispositivo requiere de la manera en que fue pensada desde el principio.

Cargar el celular con una laptop

Conectar el móvil a un puerto USB de un computador para recibir carga puede ser una técnica rápida y algo práctica si no se cuenta con un tomacorriente cercano, sin embargo, esta no es la mejor de las ideas.

Según el blog de 'TecnotutosTv', "la oscilación de las diferentes corrientes de los puertos USB puede tener una carga inestable y calentar de más el teléfono". Una deficiencia si se tiene en cuenta que este tampoco recibe la alimentación eléctrica necesaria para satisfacer el porcentaje total de la carga, entonces, el dispositivo dura más horas de las requeridas para recargarse, además de sobrecalentarse.

Cargarlo hasta el 100%

Otro de los hábitos muy comunes que no sabíamos que son fatales para la salud de tu celular es cargarlo hasta el 100%. Esta no es una buena costumbre porque así se está deteriorando su capacidad. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cada vez que el celular llega al máximo se completa un ciclo y el estado útil de la batería puede comenzar a disminuir. Por tanto, es mejor cargarlo hasta que este llegue como máximo al 90%. También puedes hacer cargas cortas de pocos minutos para mantener un porcentaje de batería más o menos estable que no supere el 80-85 %.

*Con información de www.eltiempo.com*