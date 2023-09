Atención | Apple lanza el nuevo iPhone 15 ¿Cuánto costará y que trae de nuevo?

Este martes 12 de septiembre, Apple presenta los nuevos modelos de la serie iPhone 15 y aquí te damos todos los detalles de lo que supone la mayor transformación en el diseño del teléfono en 11 años.

Si bien, a estas alturas, casi todas las especificaciones, incluido colores y diseño, han sido filtradas. Sin embargo, todavía queda la duda respecto al precio tanto para el iPhone 15 como para el iPhone 15 Pro.

Según Forbes, se espera que la serie de productos prevista para septiembre venga en cuatro variantes: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Según los medios especializados en tecnología, se especula que prevalezcan diferencias significativas entre los iPhones Pro y los no Pro.

Uno de los mayores cambios que anunciará la compañía es el abandono del cargador Lightning, desarrollado por Apple exclusivamente para sus productos, para pasar a usar el cargador USB-C, marcando un hito para la compañía al adoptar la carga universal. El cambio podría agilizar el proceso de carga en varios dispositivos y marcas.

El cambio se produciría menos de un año después de que la Unión Europea votara a favor de aprobar una legislación para exigir que los teléfonos inteligentes, tablets, cámaras digitales, altavoces portátiles y otros dispositivos pequeños sean compatibles con la carga USB-C para 2024.

Los nuevos modelos de iPhone se presentarán este 12 de septiembre en el evento "Wonderlust" de Apple en Cupertino, California. Según información filtrada por medios especializados, los cambios más significativos en estos nuevos modelos de iPhone se verán en el modo Pro.

"Se espera que el iPhone 15 sea de titanio en lugar de acero inoxidable".

En este sentido, se espera que, al menos, los precios de los modelos Pro experimenten un aumento en precio, y no tanto los terminales base. La idea detrás de esta estrategia es aumentar la diferenciación entre los modelos Pro y los no Pro. No solo con mejoras en la pantalla y materiales, también llevarlo a otros aspectos del terminal que justifiquen un precio mayor.

Por ello, se espera que este año haya una mayor diferencia entre los modelos Pro y los estándar a lo largo de todas las características del terminal: mejor duración de la batería, USB-C más rápido, bordes más delgados, mejores pantallas y mejores cámaras. Además de funcionalidades exclusivas, como el Apple Watch Ultra: los modelos Pro tendrán un botón extra personalizable y un chip más rápido, que solo llegaría a la gama alta.

Todo ello, de cara al que el consumidor vea los modelos Pro como un salto en gigante respecto al modelo base que haga más sencillo un aumento de precio de unos 300 dólares de media entre ambos espectros. Un salto de precio más apetecible aún si tenemos en cuenta que la mayoría de los iPhone en EE.UU. se venden a plazos, y no representaría un salto tan grande en la cuota mensual.

Los modelos Pro contarán con un chip biónico A17, el primero con tecnología de 3 nanómetros, que podría ofrecer un procesamiento más rápido y una batería de mayor duración. Además tendrá algunas características nuevas como una lente de periscopio orientada hacia atrás, que permite un mayor zoom óptico, y una carcasa de titanio para hacer que el dispositivo sea hasta un 15% más liviano y delgado.

¿Cuánto costará el iPhone 15?

Debido al avance del titanio y a la primera cámara con zoom óptico de 10x de Apple, el iPhone 15 Pro Max "podría subir hasta 1,300 dólares", según Forbes. Esto lo convertiría en "el iPhone más caro jamás lanzado". Según Forbes, los precios potenciales del iPhone 15, según los aumentos de precios previstos: