Tiziano Ferro se divorcia de su esposo y anuncia que no podrá llevarse a sus hijos a Italia

California/El cantante italiano Tiziano Ferro, sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que se divorció de su esposo, el gerente de marketing norteamericano Víctor Allen, después de cuatro años de matrimonio y dos pequeños hijos. Ambos se casaron en julio de 2019 en una pequeña ceremonia en Los Ángeles y luego celebraron otra boda en Sabaudia, en la costa del Lacio, Italia. Tiempo después se mudaron juntos a la ciudad de California.

El autor de éxitos como Vida espléndida, se conoció con Victor en el 2016 en los estudios de la productora Warner Bros. Allen trabajaba en la empresa como consultor, cuando el cantante italiano acudió para grabar un vídeo promocional de uno de sus discos. Ambos manifestaron su deseo de ser padres desde un inicio del matrimonio, lo que llevó a la decisión de vivir en Estados Unidos, ya que en Italia el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal.

Sus sueños se cumplieron en marzo del 2022, cuando presentaron a Margherita y Andres. La primera con nueve meses y el segundo con cuatro meses de nacido en ese entonces. El cantante nunca ha explicado el origen de los niños, ni el proceso legal adoptivo, pero es probable que nacieran por vientre de alquiler, una técnica que en Italia tampoco está permitida.

“Serán ellos y solo ellos los que decidan si comparten o no en público su historia y cuando hacerlo”, declaró el cantante cuando dio a conocer la noticia.

Tiziano Ferro, siempre ha explicado que quiere que se reconozcan los derechos de sus hijos en su país natal, pero renunció a ello, porque para poder inscribirlos en el registro civil italiano tendría que haber excluido a Allen de la documentación y haberse incluido a él como único progenitor a efectos legales. “Cuando fui al Consulado italiano a inscribirlos en el registro civil, ese formulario en el que se excluía el nombre de Victor fue como una bofetada. Así que no los registré. En estas condiciones, que distorsionan la realidad de su presencia en el mundo, no obtendrán pasaporte italiano”.

En algunos países como Estados Unidos, es permitido que los nombres de ambos padres figuran en el certificado de nacimiento de los niños. Sin embargo, en Italia el certificado con ambos padres no se reconoce ni se transcribe, lo que crea una situación jurídica incierta para los menores.

La pareja ha sido cuestionada por muchos, lo que hizo que toda su historia se manejara de manera discreta para evitar algún tipo invasión a su privacidad y a la de sus hijos.

Ahora, luego de mostrar en imágenes una historia de amor con su esposo, Tiziano publicó el anuncio oficial que confirmaba el proceso de separación, a la par de la cancelación de sus compromisos, incluyendo la presentación de su novela, debido a la situación legal por la custodia de sus hijos.

"Siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, estaba muy emocionado por enseñaros personalmente este libro. Pero con gran tristeza y el corazón pesaroso me veo obligado ahora a cancelar mi gira de presentación", haciendo mención acerca del lanzamiento del título Felicidad en el principio. Ha contado además los motivos que le han llevado a tomar esta decisión revelando la difícil situación personal en la que está.

"En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi esposo Victor, en silencio y aislado. Recientemente he iniciado el proceso de divorcio en Los Ángeles y las circunstancias son que no puedo salir de California con mis hijos, ni puedo dejarlos atrás porque están sobre todo bajo mi cuidado" detalla en el comunicado.