Tom Holland por fin obtiene respuesta: Erling Haaland acepta su invitación a cenar

Haaland, de 26 años, es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. Por su parte, Holland, de 30 años, alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El delantero noruego Erling Haaland puso fin a una curiosa historia que había conquistado las redes sociales al confirmar públicamente que aceptó la invitación a cenar del actor Tom Holland, después de que la estrella de Marvel revelara que el futbolista nunca respondió el mensaje que le envió tras conocerse en un evento de Fórmula 1.

La anécdota salió a la luz durante una reciente aparición de Holland en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El actor contó que ambos coincidieron en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, donde intercambiaron algunas palabras y él decidió dar un paso más para intentar entablar amistad.

"Pensé en intentarlo, así que le envié un mensaje. Nunca imaginé que hablaría de esto en televisión en vivo, pero aquí estamos", comentó el intérprete británico entre risas.

Según explicó, escribió a Haaland para invitarlo a cenar, pero nunca obtuvo respuesta. Incluso, cuando Jimmy Fallon le preguntó si la propuesta seguía en pie, Holland respondió con humor que probablemente el atacante ya no querría salir con él después de que Inglaterra eliminara a Noruega en una reciente competencia.

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Sin embargo, la historia dio un giro pocas horas después de difundirse la entrevista. A través de sus redes sociales, Haaland respondió directamente al actor con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Acepto la invitación a cenar, @tomholland2013. Un poco tarde... ¡Solo dime dónde!", escribió el goleador, dejando claro que la reunión finalmente podría hacerse realidad.

La publicación provocó una ola de reacciones entre seguidores del fútbol y del cine, quienes celebraron el intercambio entre dos de las figuras más populares de la actualidad.

Haaland, de 26 años, es considerado uno de los mejores delanteros del mundo. El noruego se consolidó como una estrella internacional tras sus exitosos pasos por el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund, antes de convertirse en una de las grandes figuras del Manchester City, club con el que ha conquistado títulos de la Premier League, la Liga de Campeones y otros trofeos, además de romper numerosos récords goleadores.

Por su parte, Holland, de 30 años, alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además de protagonizar la exitosa trilogía del superhéroe, también ha participado en producciones como Uncharted, Cherry y la próxima adaptación de The Odyssey. En los últimos años también ha acaparado titulares por su relación con la actriz Zendaya.

Aunque comenzó como una simple invitación sin respuesta, el intercambio entre ambos terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales y ahora los fanáticos esperan que la prometida cena finalmente se concrete.