¡La volvió a engañar! Bruna Biancardi rompe su relación con Neymar tras su enésima infidelidad

La modelo brasileña Bruna Biancardi ha comunicado en su cuenta de Instagram el final de su relación con Neymar. La pareja, que mantuvo un noviazgo repleto de altos y bajos con rumores constantes de infidelidades por parte del futbolista donde incluso, los dos llegaron a un acuerdo que le permitía al brasileño mantener relaciones sexuales con otras mujeres de forma permitida. Con una serie de términos establecidos que tenía que cumplir. Luego, en el mes de octubre, tuvieron a su primera hija Mavie, quien ahora sería para Biancardi el “único vínculo” que mantiene con el jugador del Al-Hilal.

En un breve texto publicado en sus historias, la influencer puso fin a las noticias que rodeaban a su relación con el futbolista:

“Este es un asunto personal, pero debido a que diariamente me vinculan con noticias, rumores y chistes, quiero informar que no tengo ninguna relación con nadie. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias”, escribió en una historia de su perfil oficial de Instagram.

Su relación fue sinónimo de polémica luego de que el portal brasileño Em Off hizo público un acuerdo de confidencialidad al que había llegado la pareja, en el que el delantero y la modelo podrían mantener una relación abierta en la que el futbolista podría ser infiel a su pareja si cumplía varias reglas que eran ser discreto, usar anticonceptivos y no besarse en la boca con otras mujeres. Sin embargo, la modelo no ha dudado en criticar a Neymar públicamente cuando se han hecho públicas imágenes suyas de fiesta con mujeres o cuando se conocían rumores de nuevas infidelidades.

Entre tanto, se convirtieron en padres de una niña, y la noticia llegó después de que se hubiesen dado una segunda oportunidad tras haber estado varios meses separados. Tras salir a la luz una nueva infidelidad él se mostró arrepentido de manera pública, reconociendo el engaño y pidiendo perdón a su pareja con una publicación en Instagram.

"Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida... Cometí un error. Me equivoqué", decía en su comunicado. "Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé que estuviera a mi lado...No puedo imaginarme sin ti. No sé si va a funcionar, pero hoy tengo la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará", añadía a modo de disculpa.

Pese a esto, la relación sufrió otro contratiempo cuando se supo que Neymar no había estado con Bruna en el parto de su hija, puesto que el exjugador del Barcelona estaba en un vuelo camino a Brasil y según los medios, intentó pero no logró llegar a tiempo para el parto.

Bruna y Neymar eran pareja desde 2021 y todo empezó cuando ambos compartieron la navidad después de haber viajado a Brasil. Los rumores sobre su romance no se hicieron esperar aunque ambos lo negaron. Sin embargo, la estabilidad emocional de ambos se vería afectada cuando empezaron a salir imágenes del jugador con mujeres, razón que desató todos los conflictos hasta el día de hoy.