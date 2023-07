¡Volvió la princesa del pop! Britney Spears anuncia su regreso a la música

Lo que muchos esperaban desde hace mucho tiempo, ya es una realidad. Britney Spears está de regreso a la música con “Mind Your Buisness”.

El famoso dúo que puso de moda la frase “It´s Britney B*tch” está de regreso. La cantante Britney Spears y el rapero Will.i.am anunciaron una nueva colaboración después de 10 años de ‘Scream & Shout’, un éxito que inundó las fiestas de todo el mundo.

Fue el rapero quien anunció la colaboración con la “Princesa del Pop” este lunes a través de redes sociales. De hecho, el tema ya está listo para ser publicado y lleva el nombre de ‘Mind Your Business’.

Se trata de Mind Your Business: una canción cuyo nombre ya está cargado de intenciones. La canción estaba programada para salir el pasado 18 de julio, pero ahora anunciaron que vera la luz este viernes 21 de julio.

El regreso de la intérprete de ‘Give Me Baby One More Time’ se da después de un año tras su colaboración con Elton John en la canción ‘Hold Me Closer’. Este tema había marcado su regreso a la industria musical después de haber obtenido su libertad de la tutela de su padre, la cual duró 13 años.

La expectativa crece a medida que pasan las horas. Los fans de Britney están desesperados por escuchar a la Princesa del Pop una vez más interpretando un tema musical y esta nueva canción saldrá en todas las plataformas digitales del mismo Will.iam.

Las polémicas han convertido a Britney en protagonista de cientos de titulares que ahora se fijarán en su emocionante regreso a las listas de éxitos.

En cuanto a Will.i.am, colaboró con Lil Wayne en “The Formula” a principios de este año y se unió a Yandel, El Alfa y One Six en “Rómpela” en 2022; sin embargo, no ha lanzado un proyecto en solitario completo desde 2013.