Se vuelve viral nueva versión de ‘Mi Burrito Sabanero’ con la voz de Bad Bunny hecha con IA

Ciudad de Panamá/A pocos días de que Bad Bunny estalló furioso en su canal de Whatsapp, exigiendo que se salieran todos aquellos a quienes les gusta la canción ‘"NostalgIA", que imita su voz con Inteligencia Artificial (IA), ahora un usuario de TikTok usó esta tecnología para lanzar una nueva versión de un villancico navideño escuchado en todo el mundo. Esta vez, la canción en cuestión es la icónica “Mi burrito sabanero”, pero con la particularidad de que la voz fue generada por la IA y suena igual a la del artista.

La nueva versión del villancico la difundió el usuario @nose1234gates de TikTok y es todo un impacto en esta red social con más de 11 mil reproducciones y comentarios bromeando sobre la voz del puertorriqueño.

Luego de la polémica por la canción, muchos internautas han tachado al cantante puertorriqueño de “egoísta” por no reconocer el talento de los demás. Incluso, muchos aseguran que los temas generados por esta nueva tecnología han superado el reciente álbum del artista, el cual se ha visto opacado por estas creaciones. Estos comentarios han desatado la irritación de Benito y el cantante eliminó todo el contenido de su cuenta en TikTok, desatando una ola de memes por parte de los internautas. Aunque muchos han tomado con humor la furia del cantante, él no parece encontrar gracia en la situación.

Toda esta ola de nuevas canciones con inteligencia artificial ha logrado crear debate en redes sociales sobre los derechos de autor que protegen a los artistas. Para los internautas fanáticos de Bad Bunny, una demanda a los usuarios que han utilizado su voz sería el camino más correcto, aunque para otros, nadie tiene derecho a registrar la voz, puesto que hay tonalidades y timbre de voz entre seres humanos que llegan a ser muy similares.

Por el momento los usuarios en redes sociales siguen esperando la reacción de Bad Bunny a esta nueva creación. Pues, en la última ocasión, el cantante arremetió en contra de sus fans y lanzó advertencias sobre no seguir reproduciendo ni viralizando canciones que no son de su autoría, ya que para él, esos no son sus “seguidores reales”, a tal punto que pidió a muchos salirse de su canal en Whatsapp si es que siguen dándole importancia a las canciones creadas con la IA.