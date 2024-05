Wendy Guevara vivió experiencia paranormal en el hospital: 'Había una silueta con una manta negra'

La creadora de contenido mexicana Wendy Guevara reveló que tuvo una experiencia sobrenatural estando en el hospital, al que llegó de emergencia después de sufrir una emergencia médica.

Wendy Guevara tuvo que someterse a una cirugía por cálculos biliares que la obligaron a acudir de urgencia pasando un gran susto. Sin embargo, tras una operación exitosa la influencer compartió en sus redes sociales los avances que tuvo y le quedó tiempo para contarle a sus fans que durante el proceso de recuperación realmente pensó que se iba a morir.

"Tengo una piedra en la vesícula, que quiere migrar esa piedra para el páncreas, entonces por eso me duele mucho, si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar una pancreatitis y eso es muy grave”, había dicho Wendy.

Atendida por su amiga Evelin ‘La Mamita’ Hernández, la joven relató que a las 11:00 a.m. de domingo pasado tuvo que ser atendida de urgencia y que la operaron tres horas después de que llegara, resaltó el trabajo de los médicos a pesar de que el hospital estaba lleno de pacientes y añadió que aún tiene inflamación en el estómago.

“Ya me dieron de alta, primero duré pues desde temprano en el hospital y ya me atendieron hasta en la noche por lo mismo de que siempre hay mucha gente. Pero la verdad muy bien y quiero agradecer porque la neta me ayudaron mucho. Estoy muy bien”, dijo para tranquilidad de sus fans.

Lo que llamó la atención fue que la ganadora de La Casa de los Famosos México relatara una experiencia paranormal mencionando que esta le hizo pensar que su hora había llegado: "Vino alguien de negro aquí, donde está el ventilador, había una silueta con una manta negra, pensé era la muerte, en mi mente decía, Diosito está conmigo", dijo. Uno de sus amigos, sin embargo, mencionó: “Llegamos a una conclusión, a Wendy le hace daño la anestesia”.