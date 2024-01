Zarpó el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo ¿Pasará por el Canal de Panamá?

Icon of the sea

Luego de casi mil días dedicados a la construcción de este imponente navío en un astillero de Finlandia, finalmente el Icon of the seas, el crucero más grande del mundo, zarpó el pasado sábado desde la ciudad de Miami para su viaje inaugural transportando a una población equivalente a una pequeña ciudad. Su bautizo se dio por todo lo alto cuando el astro argentino Lionel Messi, pulsó un botón para hacer chocar una botella de champaña contra la proa del descomunal barco.

Con un costo aproximado de 2,000 millones de dólares, el Icon of The Seas de la compañía Royal Caribbean ha sido descrito como un "disneyland" flotante. El monstruoso transatlántico, matriculado en las Bahamas, cuenta con siete piscinas, incluido un "lago" de 40,000 galones, seis toboganes acuáticos, un carrusel que es la mayor pista de hielo en alta mar, y más de 40 restaurantes y bares. Además, cuenta con 20 cubiertas y capacidad máxima para 7,500 pasajeros entre tripulantes y turistas.

Con 365 metros de eslora, el Icon le arrebatará el título del crucero más grande del mundo a uno de su compañero de casa, el Wonder of the Seas, ligeramente más pequeño. No obstante, pese a su descomunal tamaño, este nuevo buque de Royal Caribbean está equipado con tecnología de última generación con la que pretenden ser más respetuoso con el medio ambiente que algunos cruceros más pequeños.

Según sus propietarios, el Icon funciona con gas natural licuado, aunque algunos expertos afirman que los sistemas de este tipo pueden liberar a la atmósfera cantidades perjudiciales de gas metano.

"Es un paso en la dirección equivocada", dijo Bryan Comer, director del Programa Marino del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), citado por la agencia de noticias Reuters y publicado en una nota de la BBC Mundo.

"Estimamos que el uso de GNL como combustible marino emite más de un 120% más de emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida que el gasóleo marino", dijo.

¿Pasará por el Canal de Panamá?

Considerada como una de las maravillas del mundo moderno, el Canal de Panamá se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos en cuanto a la oferta de viajes por crucero se refiere. Compañías como la propia Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line o la naviera Carnival Cruise Lines ofrecen rutas por el Caribe que incluyen el paso por el Canal de Panamá. Es por ello, que muchos se preguntan si el Icon of The Seas pasará por el Istmo.

Desafortunadamente, la respuesta en estos momentos es no. Según la página web de Royal Caribbean, el Icon of the Sea por el momento realizará tres rutas llamadas: Western Caribbean, Eastern Caribbean y el Eastern Caribbean Cruise con un costo que oscila entre 1,723 dólares y 2,500 por persona.

Si estás pensando en unas futuras vacaciones a bordo del Icon of The Seas, aquí te compartimos las rutas que actualmente realiza:

Western Caribbean & Perfect Day

Zarpando desde Miami, Florida

México, Puerto Costa Maya,

Mexico, Cozumel

Honduras, Roatan

Las Bahamas

Miami, Florida

Eastern Caribbean & Perfect Day

Zarpando desde Miami, Florida

Puerto Plata, República Dominicana

San Juan, Puerto Rico

Las Bahamas

Miami, Florida

Eastern Caribbean Cruise