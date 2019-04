IFF Panamá anuncia nuevos premios para mujeres cineastas

“No hay fondos así. Teníamos que hacerlo nosotros”. Este fondo busca traer a la luz principalmente películas que muestren temáticas sociales. “La óptica de la mujer en este tipo de temas debe tener la oportunidad de expresarse”, agregó Ortega Heilbron. El Fondo Su Mirada, con un monto total de $15,000 USD anuales, está contemplado para los próximos cinco años y funcionará con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con aportes de la iniciativa privada.

Con igual entusiasmo, la directora del festival dio a conocer que el IFF Panamá 2019 organizará el “Festivalito” el próximo fin de semana, donde se proyectarán las seis películas más taquilleras presentadas en esta edición. Ortega Heilbron quiso hacer un reconocimiento muy especial a la labor y pasión con la que el equipo de voluntarios se lanzan a vivir esta semana de cine: “No solo ser la cara del festival, sino la cara de todo el país”.

Pituka Ortega agradeció al Estado Panameño, a la empresa privada y muy especialmente a la audiencia panameña por su apoyo estos últimos ocho años. “Quiero decir lo orgullosos que nos sentimos todos los organizadores del público panameño. Cómo han respondido al cine. Cómo han respondido a los invitados. Es increíble la forma tan especial con la que el público panameño conecta de manera muy profunda y vibra con las películas que traemos al festival” agregó.

Por su parte, Essie Mastellari reveló que en el IFF Panamá ha generado desde su creación en el 2012, más de $20 millones USD para la economía panameña. También dijo que el MICI estará recibiendo proyectos para Fondo Cine, que otorgará $2.2 millones USD en premios en cuatro categorías, convocatoria que estará abierta del 16 de abril al 2 de mayo.

La directora artística del IFF Panamá, Diana Sánchez, agradeció a la Academia LOCARNO, quien esta semana impartió talleres a cineastas panameños en marketing, comercialización y distribución de producciones cinematográficas. “Este es el año más exitoso del festival. Hemos tenido algunas iniciativas nuevas, entre ellas el Locarno Industry Academy y los premios Fipresci”.

Este es el primer año que los prestigiosos premios de la crítica de cine galardonan una producción de la región de Centroamérica y el Caribe. En este sentido, el crítico panameño y jurado del Premio Fipresci, Daniel Domínguez, anunció que La Asfixia, de la guatemalteca Ana Isabel Bustamante, es la película ganadora de esta primera edición del premio “por su manera de usar el lenguaje del cine para buscar huellas y evidencias”.

“¡Este es uno de los mejores festivales en los que he participado en mi vida!” dijo con entusiasmo el actor de películas como Stand and Deliver, American Me y Coco, Edward James Olmos.

“Quiero decirles a todos ustedes que tenerlos aquí apoyando el festival de Panamá es muy importante” recalcó James Olmos. “El futuro del mundo está en que nos podamos conocer los unos a los otros. La manera más profunda de hacerlo es el cine”.

El actor enfatizó la importancia del cine como vehículo para conectarnos como humanidad y para brindar esperanza para un futuro mejor. “El futuro está en nuestras manos. La humanidad tiene la responsabilidad de entender el futuro y de guiar a nuestros niños y a nosotros mismos. El cine es esperanza”, concluyó.

Esta semana, los participantes del festival pudieron conocer a expertos internacionales de la industria, aprender sobre técnicas y teorías del cine y deleitarse de las mejores historias de nuestra humanidad compartida. Como dijo Pituka Ortega, efectivamente, “lo mejor de nosotros como país y como gente, sale en esta semana”.

El IFF Panamá 2019 tendrá su gala de clausura esta noche con la alfombra roja de The Sentence en la Sala Mastercard del Teatro Balboa, presentada por el famoso actor Edward James Olmos.