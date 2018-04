Geraldine Chaplin: 'Antes creía que el cine iba a cambiar el mundo y todavía lo pienso'

Con participación en casi 150 proyectos y con todavía otros por estrenar, la intérprete conoce el cine desde pequeña. Su primera actuación fue como extra en una de las películas de su padre, “Limelight”, en 1952.

Desde entonces, el séptimo arte ha estado con ella y ha presenciado sus cambios, por ejemplo, de grabaciones en rollos de película a lo digital.

Se encuentra en Panamá para presentar la cinta “ Tierra Firme”, del director español Carlos Marques-Marcet, en la que colabora por tercera ocasión con su hija Oona. El filme se proyecta este martes 10 de abril en el Teatro Balboa.

Aquí lo que compartió con TVN Noticias.

Alexandra Howard: Es la tercera vez que trabaja con su hija Oona. ¿Por qué esta ocasión fue tan fantástica?

Geraldine Chaplin: Siempre es un placer trabajar con buenos directores y esto ha sido un regalo. En las películas anteriores que he trabajado con mi hija no quiero decir que los directores eran malos, pero no era este regalo.

AH: Tras la primera proyección de "Tierra Firme", dijo que el dilema sobre tener hijos o no tener hijos era uno de los mensajes que más le gustaba del filme. ¿Por qué?

GC: Porque veo alrededor mío. Primero, que las chicas se ponen cada vez más viejas para tener hijos, a los 40. Yo misma, a la Oona (Chaplin, su hija) la tuve a los 42 años. De repente, me empezaba a interesar. Claro, porque es muy difícil tener hijos, la mujer trabaja, el hombre trabaja. Tener un hijo es un proyecto a muy largo plazo. ¿Vas a poder mantenerlo? ¿Vas a poder darle una educación? Todas estas cosas. Entonces, hay parejas que quieren tener hijos y hay otras que no, hay otros que no pueden.

Es muy muy actual en este mundo que vivimos. Además, con una pareja de lesbianas. Que no puede pasar por accidente, hay que trabajarlo. Hay que decidir cómo. Es todo un trabajo, un esfuerzo.

AH: ¿Por qué es importante que películas como “Tierra Firme”, expongan esta realidad, en sociedades conservadoras, que no ven como “correcto” que este tipo de parejas tengan hijos?

GC: Personalmente, no entiendo porque todavía no está aceptado que hay relaciones entre seres humanos. Yo lo he superado tanto. Para mí, la temática de la película es tener hijos o no tener hijos. Eso es mucho más fuerte que con quién te acuestas, quién es tu novio o novia.

AH: Ese es el tema. Y las personas que deciden tener. Uno no está preparado…

GC: Uno nunca está preparado. Es una monstruosidad de cambio de vida, total, siempre, en cualquier pareja. Nadie está preparado.

AH: Es la cuarta vez que regresa al IFF Panamá. Siempre estamos muy felices de tenerla aquí. ¿Por qué le gusta tanto el festival de cine panameño? ¿Por qué es tan importante para el cine centroamericano tener esta ventana?

GC: No, soy yo que estoy feliz de estar aquí. Primero, porque me gusta mucho Panamá. Luego, de verdad, se ve cine tan original. Ayer estaba mirando lo que enseñan, o sea el catálogo… Quiero ver todas las películas pero no voy a poder. Todas son interesantes, tengo ganas de verlas todas, tengo ganas de haber actuado en todas. Es impresionante la variedad además.

AH: ¿Hay alguna en especial que le interesa ver?

GC: Yo quería la de anoche, que la he visto (refiriéndose a “ Tierra Firme”).

AH: Con toda su trayectoria, con todo lo que ha logrado. Ahora, ¿qué es cine para usted? ¿Por qué es tan importante para nosotros que exista?

GC: El cine es tan importante, es lo que sigue de contar historia. El ser humano está basado en contar historias, así transmitimos información, transmitimos amor, guerra, todo. Historias. De repente existió esta cosa, una pantalla, en donde puedes ver historias. Vivirlas a través de una pantalla. Yo creo que es muy importante. Antes creía que el cine iba a cambiar el mundo e igual, todavía lo pienso. No sé. Podría.

AH: Ha visto también la evolución de la industria. Antes, todo era distinto. Ha cambiado mucho con lo digital.

GC: Lo digital hace trabajar a los actores muchísimo más. Porque pueden hacer las tomas que quieren. Antes, decían, bueno se rueda la película, es muy cara. Entonces se hacía dos o tres veces. La primera era buena, la segunda era mejor, la tercera no tan buena. Ahora, en las últimas películas que he hecho digitales, 14, 15 o 25 tomas. Se va a la perfección.

Y a veces, con la meta de tener la perfección, lo pierdes. (...) El digital es muy perfecto, es casi demasiado perfecto. Las películas de mi padre (Charlie Chaplin) han sido transformadas a digital y había que ensuciarlas porque era demasiado perfecto. De repente, perdían cierta magia. Hay que ir con el cambio.

AH: ¿Cómo fue trabajar con Carlos (Marques-Marcet)? Estaba muy emocionado de trabajar con usted, que han creado a este personaje (Germaine, en la película).

GC: Y yo más. Es que es un regalo tan fuerte trabajar con un buen director. Es inimaginable. Es puro placer. Y con él, era puro placer. De verdad, de una generosidad, de una humanidad. Entendía todo. Yo no sé cómo un tío joven entiende todo.

AH: ¿Qué momento fue el más especial durante rodaje de “Tierra Firme”, poder compartir además con un buen director, con grandes actores y con su hija?

GC: El momento más impresionante, yo creo, fue cada vez, cada día que he trabajado con él. He aprendido mucho de él, muchísimo de mi hija también.

AH: Cuándo recibe un guion, ¿qué es lo que busca? ¿Qué historias son las que atrapan a Geraldine Chaplin?

GC: Me tocan o no me tocan. Me fijo más en el director, que en el guion. Normalmente, recibo un guion y lo veo. Ver el enfoque suyo sobre el guion. Tengo la suerte también que he funcionado con todo tipo de directores. Hay una especie de mimetismo, hay que tener una calidad un poco camaleónica. Son todos muy distintos, son todos seres humanos muy distintos.

Algunos quieren que seas absolutamente obediente, a rajatabla, no cambiar nada del guion. Hay otros que te dejan explorar. No sé qué me gusta más. Me gusta ser el animal domado, total y me gusta explorar con la ayuda de alguien, que tiene una inteligencia, una humanidad más grande que la mía.

AH: ¿Y Carlos, con este papel, la dejaba explorar?

GC: Te obligaba a explorar. Entonces, uno tiene una idea. Intento no tenerla, pero un poco preconcebida. Luego, él dice ‘olvida el diálogo, di otra cosa, di cualquier cosa’. Entonces, inconscientemente, vuelves al diálogo pero con algo nuevo.

AH: Usted ha participado en mucho cine iberoamericano, que siempre trae historias como ésta (“Tierra Firme”), conmovedoras y que nos ponen a reflexionar. Simplemente seguirá creciendo. ¿Cómo usted ve ahora al cine iberoamericano?

GC: El presente. Cuentan historias de sus pueblos, de sus ciudades, de sus vidas. En el otro cine cuentan historias de transformadores, de máquinas, superhéroes. (...) Me interesa mucho la gente y las vidas de la gente.

Consulta la programación del IFF Panamá aquí.