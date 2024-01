Los 'sís' en la lonchera saludable para este regreso a clases

¡Todos los años la misma cantaleta! Ya lo sabemos Mamá, por eso no te queremos agobiar más ¿Qué tal si mejor hablamos de lo práctico que te haremos la vida y te diremos qué poner en la lonchera del pequeñín?

Guiados por una voz experta, la de la nutricionista dietista, Ángeles De Gracia Domínguez, con 18 años de experiencia en atención nutricional y servicios de alimentación, mira qué simplificada resulta la tarea.

Como regla primordial para que el niño no le regrese la merienda a casa intacta es hacerla “variada en calidad de nutrientes y la vez muy apetecible, con colores agradables a la vista de los niños o adolescente”, menciona la experta.

Además, la nutricionista le recuerda a los cuidadores que la merienda no debe ser un reemplazo de la comida del infante. Por tanto, no dejé que se vaya sin desayunar, por ejemplo.

Atrévase a insertar un poco de proteínas (en pequeñas porciones) puesto que son los constructores de la musculatura del niño y no deje de lado las grasas saludables como: las nueces, almendras, aceite de oliva, maní sin sal o mantequilla de maní.

A continuación por recomendaciones de la experta, te compartimos la lonchera ideal:

Lunes de potasio activado

Emparedado de queso y jamón

1 guineo pequeño

1 cdta de mantequilla de maní

Agua

Nutri Tip: Todas las frutas de temporada, de este hermoso país tropical, en especial las de color amarillo intenso brindan una fuente importante de vitamina A. No desaproveche la temporada de mangos, papayas y naranjas, puesto que son ricos en fibra.

Martes de energía

Pancakes o Waffles

1 cdta de miel de abeja

1 huevo revuelto

200 ml de leche

1 taza de sandía

Agua

Nutri Tip: “Hay que hacerla bonita”: Para que los pancakes y los emparedades queden curiosos y divertidos ayúdele a dar formas de estrella o corazón con moldeadores para hornear galletas. Puede jugar poniendo caritas felices, imprimiéndoles mucha personalidad a sus creaciones.

Miércoles te quiero Melón

Tortilla asada

Pincho de uvas verde y melón

1 rebanada de jamón de pollo o 1 rebanada de queso blanco del país preferiblemente bajo en sal

Agua

Nutri Tip: Olvídese del jugo encajetado. Se le permite ser perezosa(o) en las mañana, si no le da el tiempo para exprimir o licuar frutas, con que usted provea de al menos una fruta o combinadas en pequeñas porciones y le mande con agua para hidratar, no hay de qué preocuparse. La fruta al natural suplanta el jugo. No se presione más.

La nutricionista De Gracia da una específica instrucción para los jugos hechos en casa, que cuando sí tenga tiempo para sacarle el jugo a las naranjas no se deshaga de pulpa de la fruta colándola, pues es allí en los grumitos es donde se quedan los nutrientes en su máximo valor.

Jueves de ¡Órale mijo!

1 quesadilla (usando dos tortillas)

1/8 de aguacate

Jugo natural de naranja

1 yogurt

Agua

Nutri Tip: Que no se estrese por el jugo. Acá, por ejemplo, ponemos un producto lácteo como el yogurt y todo estará cubierto en salud! Una curiosidad en este mini lonche es el uso del aguacate que representa “una grasa buena para el organismo, así como lo serían las almendras”, apunta la especialista.

Viernes que te ví

1 galleta de soda o integral

Huevo cocido

1 mandarina

Agua

Nutri Tip: ¡Oiga! es que ahora, con la freidora de aire, todo es más fácil y menos grasoso. ¿Qué tal si pone un huevo en ese aparato? Verá que queda listo como para una foto.

Los rotundos ¡No más! y sus por que’s

Evite las golosinas, colorantes y galletas azucaradas. Nada alto en sal, por ejemplo, las salchichitas enlatadas por su contenido de sodio, nada beneficioso para los niños.

En el 2000, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Mundial comenzaron a medir la cantidad de niños con sobrepeso y obesidad. En los trece años siguiente la población infantil, menor de 5 años, afectada con esta condición se disparó de 32 a 42 millones. Por tanto, la OMS activó un plan de urgencia con miras a lograr la meta para el 2025 de, al menos, frenar a la denominada, más recientemente, pandemia de obesidad infantil.

Si el ritmo de obesidad no se logra controlar en dos años, la OMS proyecta que la prevalencia del sobrepeso en niños menores de 5 años alcanzará el 11% en todo el mundo, frente al 7% registrado en 2012.

Se puede pensar, equívocamente, que la obesidad infantil es un asunto de sobrealimentación, de dar al cuerpo más de lo que necesita, pero en realidad es un asunto de malnutrición, que incluso se agravó en países pobres como de África meridional o muy conservadores como Asia sudoriental.

“Hay que combatir la obesidad infantil. Niños que fueron obesos o con sobrepeso, luego en la edad adulta terminan siendo hipertensos, diabéticos. Todo se desencadenó por una mala alimentación a temprana edad”, explica la nutricionista dietista De Gracia.

Para las personas con la afectación en la edad adulta, el riesgo de obesidad, enfermedades no transmisibles, muerte prematura y discapacidad incrementa.

En juego la salud mental

Un documento normativo referente al sobrepeso difundido por la OMS alerta que “Los niños con sobrepeso u obesidad corren más riesgo de padecer problemas de salud graves como diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, asma y otros problemas respiratorios, trastorno del sueño y hepatopatías”.

Además, advierte el escrito, los infantes pueden “sufrir consecuencias psicológicas como baja autoestima, depresión y aislamiento social”.

El sobrepeso y la obesidad infantiles preocupa también a lo interno de los estamentos gubernamentales puesto que “conlleva costos económicos considerables tanto por las enormes tensiones a que somete a los sistemas de salud como la pérdida de productividad económica”, apunta el mismo informe de la OMS sobre las consecuencias de la malnutrición.