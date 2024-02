¿Cuánto tiempo deben dedicar tus hijos a estudiar en casa?

Ciudad de Panamá/Es normal que, en la edad escolar de los niños, los padres se preocupen por asignarles tareas y repasos en casa, pues muchas de estas actividades sirven para estimular el aprendizaje y refrescar la información aprendida en la escuela. Sin embargo, mucho tiempo no es bueno y poco, tampoco.

Se debe encontrar un equilibrio de horas o minutos especialmente dedicados al repaso. Este tipo de herramientas de aprendizaje ayudan a crear hábitos en los niños, por lo tanto, el número de horas de estudio debe ser adaptado al nivel de madurez del pequeño. Pero, ¿Cuántas horas deben estudiar los niños según su edad?

Para establecer este tiempo de estudio, influyen muchos aspectos en la vida cotidiana de los niños, y uno de los mas importantes es su nivel de concentración.

Muchas veces se les pide a los pequeños, un nivel de atención sostenida para el que no están preparados. Ese tipo de atención depende en un principio de la edad del menor, pero, en realidad el “tiempo real de estudio”, lo marcará cada niño según su ritmo evolutivo.

Su estado emocional y la motivación también es importante. Los niños no se deberían sentir forzados a crear estos hábitos, por el contrario, el papel de los padres es lograr que estas tareas se vean tan naturales que no son obligaciones, sino actividades. Si un pequeño no se siente lo suficientemente motivado, su cerebro y agilidad mental divagaran la mayor parte del tiempo, lo que hace que su concentración sea escaza y las tareas se conviertan en algo tedioso.

Por lo tanto, la edad suele ser el factor primordial para establecer un horario de estudio. Ya que el nivel de concentración y el estado emocional, son variables que suelen cambiar dependiendo en que margen de años se encuentren los menores.

Si se tiene en cuenta la variable de la concentración del niño y un tranquilo espacio de estudio, a la hora de marcar el tiempo, no será excesivo y dará buenos resultados así:

Niños de 6 años: atención de 15 a 30 minutos.

Niños de 7 años: atención de 15 a 35 minutos.

Niños de 8 años: atención de 15 a 40 minutos.

Niños de 9 años: atención de 20 a 45 minutos.

Niños de 10 años: atención de 20 a 50 minutos.

A partir de los 10 años: atención de 1 hora y con pausas puede ir en aumento ese tiempo.

Consejos para el estudio en casa