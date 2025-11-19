Moda: Graduación 2025 éstas son las tendencias que no te puedes perder

Jelou!

Looks modernos, elegantes y listos para brillar en tu gran día.

Moda: Graduación 2025 tendencias que no te puedes perder / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
19 de noviembre 2025 - 14:31

Ciudad de Panamá/La graduación 2025 trae tendencias que destacan por su estilo, frescura y personalidad. Desde vestidos minimalistas con cortes limpios, trajes satinados en tonos joya, mangas voluminosas, brillo moderado y accesorios que elevan cualquier outfit, hasta propuestas más urbanas para quienes quieren un giro moderno y atrevido. Descubre cuáles son los must-have de esta temporada y cómo puedes armar un look que celebre tu estilo único en una noche inolvidable

Temas relacionados

Moda graduaciones Jelou
Si te lo perdiste
Lo último
stats