Ciudad de Panamá/La princesa del pop, Britney Spears, ha vuelto a encender las redes sociales con una serie de publicaciones que han captado la atención de sus más de millones de seguidores. Tras reactivar su cuenta y compartir mensajes reflexivos sobre crecimiento y desafíos personales, su presencia en Instagram ha generado reacciones variadas entre sus fans, al tiempo que antiguos comportamientos en redes siguen siendo tema de conversación y preocupación pública.