Ciudad de Panamá/Hoy en Jelou nos divertimos jugando Pescando bastones navideños, un juego sencillo pero muy entretenido que puso a prueba la destreza, la rapidez y la concentración de nuestros participantes. Entre risas, competencia sana y mucho ambiente navideño, vivimos un momento lleno de alegría que contagia el espíritu de estas fechas. ¡Así se disfruta la Navidad en Jelou!