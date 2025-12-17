Juego: Pescando bastones navideños

Jelou!

Hoy en Jelou jugamos Pescando bastones navideños, una dinámica llena de risas y espíritu festivo.

Juego: Pescando bastones navideños / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
17 de diciembre 2025 - 15:48

Ciudad de Panamá/Hoy en Jelou nos divertimos jugando Pescando bastones navideños, un juego sencillo pero muy entretenido que puso a prueba la destreza, la rapidez y la concentración de nuestros participantes. Entre risas, competencia sana y mucho ambiente navideño, vivimos un momento lleno de alegría que contagia el espíritu de estas fechas. ¡Así se disfruta la Navidad en Jelou!

