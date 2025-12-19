Ciudad de Panamá/La mujer que se gastó el dinero destinado a la graduación de su hija solicitó ante las autoridades no ser enviada a prisión, alegando razones personales y de salud. El caso, que se viralizó en redes sociales, ha provocado un intenso debate sobre la responsabilidad parental, las consecuencias legales y el impacto emocional en la menor afectada, mientras se espera la decisión judicial correspondiente.