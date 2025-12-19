Mujer que se gastó el dinero de la graduación de su hija pidió no ir presa
Jelou!
La madre pidió una medida alternativa tras el polémico caso que generó indignación.
Ciudad de Panamá/La mujer que se gastó el dinero destinado a la graduación de su hija solicitó ante las autoridades no ser enviada a prisión, alegando razones personales y de salud. El caso, que se viralizó en redes sociales, ha provocado un intenso debate sobre la responsabilidad parental, las consecuencias legales y el impacto emocional en la menor afectada, mientras se espera la decisión judicial correspondiente.