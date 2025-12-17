Ciudad de Panamá/En redes sociales se han viralizado varios videos donde músicos del equipo de Christian Nodal reaccionan al tema de Ángela Aguilar, generando todo tipo de interpretaciones entre los fans. Expresiones, comentarios y actitudes captadas fuera del escenario han alimentado la conversación y la polémica, convirtiendo estos clips en tendencia y avivando el debate sobre la relación y su impacto en el entorno del cantante.