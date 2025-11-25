Panamá hará público el registro oficial de ofensores sexuales

Una medida para fortalecer la seguridad ciudadana.

Panamá hará público el registro oficial de ofensores sexuales / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
25 de noviembre 2025 - 15:34

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá anunció que el registro oficial de ofensores sexuales será de acceso público, permitiendo a la población consultar información clave para la protección de niños, jóvenes y familias. La decisión busca mayor transparencia, prevención y apoyo a las comunidades. Pronto se darán a conocer los detalles sobre cómo funcionará la plataforma y qué datos estarán disponibles.

