Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá anunció que el registro oficial de ofensores sexuales será de acceso público, permitiendo a la población consultar información clave para la protección de niños, jóvenes y familias. La decisión busca mayor transparencia, prevención y apoyo a las comunidades. Pronto se darán a conocer los detalles sobre cómo funcionará la plataforma y qué datos estarán disponibles.