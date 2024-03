La talentosa cantante mexicana Yuri dejó boquiabiertos a los espectadores del popular programa de televisión Jelou durante su reciente visita. La diva de la balada y el pop latino, no solo encantó a la audiencia con su carisma y talento, sino que también compartió detalles íntimos sobre su carrera y vida personal.

En un ambiente lleno de energía y emociones, Yuri habló sobre los altibajos que ha experimentado a lo largo de su carrera, desde sus inicios en la industria musical hasta convertirse en una de las artistas mexicanas más reconocidas y queridas en el mundo. La cantante reveló anécdotas detrás de sus éxitos más emblemáticos, así como los desafíos que enfrentó en el camino hacia el estrellato

"Yo soy una mujer que le gusta lo difícil, ahora vivo una vida llena de cosas buenas que me lleva a otras espectaculares", comentó la voz de Maldita primavera.

Además de su carrera profesional, Yuri también abordó temas personales, compartiendo momentos significativos de su vida fuera de los escenarios. Con una honestidad conmovedora, habló sobre su familia, sus experiencias de vida y los valores que la han guiado a lo largo de los años.

"Tuve relaciones muy adictivas, me involucre con hombres casados y no podía salir de ahí. Me desvalorice como mujer y me di cuenta que era pasión, más no amor. Estaba tan ciega que me escondía por andar con hombres casados, pero luego Dios me ayudo a abrir los ojos", inició hablando la cantante.

La visita de Yuri al programa Jelou! no solo fue una oportunidad para que los espectadores se acercaran a la vida de esta leyenda de la música, sino también, para celebrar su legado y contribución a la industria.

Yuri regresa a Panamá llena de poder y éxitos, en un concierto bajo el titulo: Yuri Euforia, que tendrá lugar en el teatro Anayansi el miércoles 13 de marzo, el cual promete ser el escenario perfecto para revivir y cantar las inolvidables letras de la artista y traer la nostalgia de aquellos años únicos.

Con su carisma y autenticidad, Yuri demostró una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento.

"Mi madre siempre me dijo que no podía ser del montón, y por eso a pesar del tiempo sigo haciendo cosas y arte con las nuevas generaciones", expresó conmovida.

Yuri habló sobre la importancia de la fe en su vida y cómo su relación con Dios ha sido una fuente constante de fortaleza y inspiración a lo largo de los años. La cantante compartió cómo la fe ha sido un pilar fundamental durante los momentos difíciles de su carrera y cómo le ha dado la confianza necesaria para superar los obstáculos que ha enfrentado en el camino.

Con una sinceridad conmovedora, Yuri reveló cómo la oración y la espiritualidad han sido parte integral de su rutina diaria, brindándole consuelo y dirección en medio de los desafíos de la vida. La cantante también compartió testimonios personales de cómo ha experimentado la presencia de Dios en su vida, tanto en momentos de alegría como de adversidad.

"También tuve que pasar por la ruina, siempre trabajaba pero nunca veía el dinero, hasta que Dios me alejo de las tentaciones, encontré a mi esposo y me convertí en una guerrera", finalizó.

El elenco de Jelou! compartió una fotografía con la invitada especial y culminó su visita con la reunión de los participantes de Canta Conmigo, quienes cantaron fragmentos de Maldita primavera, uno de los éxitos mas reconocidos de la cantante.