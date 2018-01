10 mil jóvenes renuevan su fe durante encuentro en Azuero

Vestidos de rojo como señal de compromiso con el espíritu santo y donde de manera especial piden por las vocaciones sacerdotales, desde muy temprano los jóvenes se levantaron con entusiasmo para celebrar el segundo día del encuentro.

Unas 4 mil libras de pollo, 20 quintales de arroz y 4 quintales de porotos, están siendo preparados por Yolanda Noriega, quien en conjunto con 25 personas, han donado su talento en la cocina para poder que todos los jóvenes participantes estén “bien alimentados”.

Bajo el lema: “No temas María porque has hallado gracia delante de Dios”, los jóvenes recibieron este viernes prédicas de Yuan Fuei Liao, un hombre que a los 15 años tuvo un encuentro personal con Jesús y que ha dedicado su vida a compartir experiencias de fe.

"Tu vida a veces está como una bolsa vacía, sin embargo Dios pone su ojos sobre ti y has recibido la gracia de Dios. La gracia significa regalo de gratis, recibes el amor de Dios y cuando eso pasa te llena y se cosechan flores en tu vida.", expresó Yuan Fuei Liao durante parte del tiempo compartido este viernes.

"Cuando sufres en tu vida, Dios hace 4 cosas en tu vida:1. Te abraza y no te suelta porque sabe que ocupas un abrazo fuerte. 2. Te susurra al oído y al ❤ 'No temas, no te va a soltar, estoy contigo'3. Él Señor llora contigo. 4. Sana tus heridas 🙋Yuen F Lao #EncuentroChitré