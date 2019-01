Cuquita Arias de Calvo cumple uno de sus sueños: cocinar al papa Francisco

Cuquita Arias de Calvo estará a cargo del almuerzo del papa Francisco. Una experta en el arte culinario con muchos años de trayectoria y que jamás imaginó que uno de sus sueños se cumpliría: cocinarle a un pontífice.

"Te cuento que hace como dos años me hicieron una entrevista y la pregunta fue: ¿A quién te gustaría cocinar? En ese momento dije que al papa Francisco. Así que yo digo que el tiempo de Dios es perfecto, me llegó mi momento y se va a realizar mi deseo de cocinarle al Papa", contó la chef a TVN Noticias.

El menú que ha sido establecido para el Papa es bastante sencillo. Contiene alimentos hechos con productos frescos del campo, como por ejemplo la ensalada de papas, mejor conocida como ensalada de feria.

"Tenemos en la mesa, puestas en el centro, empanaditas patí, cuadritos de concolón, bollos, carimañolas. Lo vamos a recibir con una chicha de naranja con raspadura y el primer plato es la ensalada de feria, que es muy nuestra, servida de una manera un poquito diferente, dándole un toque más formal", detalló a TVN Noticias.

"Luego, tenemos una corvina fresca del mercado. Tengo a todos los proveedores muy entusiasmados, muy honrados de pensar que van a pescar la corvina del Papa. Después tenemos un arroz con coco", agregó.

Para la chef profesional, cocinar junto con su equipo de trabajo, para el evento es un honor. Asegura que la figura del Papa es muy sagrada y por ende requiere de la mejor atención.

"No solo soy yo que estoy emocionada. Diocelina en Boquete que me va a dar las flores, Víctor en Tierras Altas, que me va a mandar los vegetales, Demetrio que me está consiguiendo el pescado. Soy yo la que te estoy hablando, pero te estoy hablando a nombre de todo el que va a poner su granito de arena para que ese día el Papa pruebe nuestra comida panameña", manifestó Cuquita Arias de Calvo, en conversación con este medio.

Durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Francisco se reunirá con 10 jóvenes de los cinco continentes en el Seminario Mayor San José, el sábado 26 de enero.