Corte declara ilegal adenda de contrato de la Lotería Nacional de Beneficencia que autorizaba la Lotto y el Pega 3

La Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la adenda No. 05 del contrato No. 2013(9)08, suscrita por la Lotería Nacional de Beneficencia, en un fallo que impacta la operación de los juegos Lotto y Pega 3 en el país.

La decisión responde a la demanda presentada por el abogado Pedro Meilán, quien argumentó que no es legal prorrogar un contrato surgido de una licitación pública si la normativa no lo permite.

De acuerdo con la demanda, la adenda presentaba cuatro irregularidades principales:

Extensión de la vigencia del contrato a 10 años

Modificación del objeto del contrato original

Cambios en las obligaciones del contratista

Aumento de porcentajes y exoneraciones fiscales

El fallo, emitido por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, determinó la nulidad de esta modificación contractual incorporada al acuerdo original firmado en 2013.

Aunque no se han detallado todos los efectos inmediatos de la decisión, la resolución abre la puerta a revisiones sobre la legalidad de las operaciones vinculadas a dicha adenda.

Este caso se suma a los cuestionamientos sobre la gestión de contratos públicos y el manejo de concesiones estatales, particularmente en el sector de juegos de azar.