Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 26 de noviembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo miércoles 26 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ánfora de la Lotería Nacional
Ánfora de la Lotería Nacional / TVN

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 1783

Letras: CBBC

Serie: 2

Folio: 10

Segundo premio: 7836

Tercer premio: 5643

