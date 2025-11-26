Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 26 de noviembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo miércoles 26 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 1783
Letras: CBBC
Serie: 2
Folio: 10
Segundo premio: 7836
Tercer premio: 5643