Resultados del sorteo de la lotería del domingo 15 de marzo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 15 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Anfora del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. / TVN Noticias

Este domingo 15 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026

Primer premio: 0976

Letras: CACA

Serie: 15

Folio: 3

Segundo premio: 9775

Tercer premio: 0994

Resultados de la Lotería 15 de marzo 2026
Resultados de la Lotería 15 de marzo 2026 / TVN Noticias

Temas relacionados

Lotería sorteos loteria Juegos de azar
Si te lo perdiste
Lo último
stats