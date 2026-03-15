Resultados del sorteo de la lotería del domingo 15 de marzo de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 15 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Este domingo 15 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del miércoles 18 de febrero de 2026
Primer premio: 0976
Letras: CACA
Serie: 15
Folio: 3
Segundo premio: 9775
Tercer premio: 0994