EN VIVO: Sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 29 de agosto

Este viernes 29 de agosto jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Leo de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para la lotería.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 29 de agosto

Primer premio: 1353

Letras: BDBA

Serie: 4

Folio: 21

Segundo premio: 89

Tercer premio: 17