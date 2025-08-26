Lotto y Pega 3: Estos son los números premiados en el sorteo del martes 26 de agosto de 2025

Recuerda que los sorteos de la Lotto y Pega 3 juegan todos los martes y sábados a las 8:00 pm por las pantallas de TVMAX.

La noche de este martes 26 de agosto del 2025 se realizaron los sorteos de la Lotto y Pega 3, los populares juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Te perdiste el sorteo y no sabes qué números jugaron? No te preocupes, aquí te compartimos los resultados de ambos.

¿Qué es y cuánto cuesta?

El costo de cada ticket electrónico es de 1.00 dólar, y se puede adquirir por medio de los vendedores de chance y billete que cuenten con la máquina para emitir el papel.

Para ganar con el Pega 3, debes atinar a los 3 números que jueguen; para este juego, el orden será muy importante para definir la cantidad a ganar. Por ejemplo, si compras 346, pero este juega en desorden, ganas 20 dólares; si juega en orden, ganas 500.00 dólares. Y si compras la combinación de un solo número, o sea, 555, y si juega, ganas 600.00 dólares.

Este juego no solo premia a los compradores, sino también al vendedor que, al término de un tiempo, haga más ventas. Recuerda que los sorteos de la Lotto y Pega 3 juegan todos los martes y sábados a las 8:00 pm por las pantallas de TVMax.