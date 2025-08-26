Lotto y Pega 3: Estos son los números premiados en el sorteo del martes 26 de agosto de 2025

Recuerda que los sorteos de la Lotto y Pega 3 juegan todos los martes y sábados a las 8:00 pm por las pantallas de TVMAX.

Lotto y Pega 3: Estos son los números premiados en el sorteo del sábado 19 de octubre.
Lotto y Pega 3 / TVN Noticias

La noche de este martes 26 de agosto del 2025 se realizaron los sorteos de la Lotto y Pega 3, los populares juegos electrónicos de la Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Te perdiste el sorteo y no sabes qué números jugaron? No te preocupes, aquí te compartimos los resultados de ambos.

Resultados del sorteo de Lotto, martes 26 de agosto del 2025
Resultados del sorteo de Lotto, martes 26 de agosto del 2025 / TVN

¿Qué es y cuánto cuesta?

El costo de cada ticket electrónico es de 1.00 dólar, y se puede adquirir por medio de los vendedores de chance y billete que cuenten con la máquina para emitir el papel.

Para ganar con el Pega 3, debes atinar a los 3 números que jueguen; para este juego, el orden será muy importante para definir la cantidad a ganar. Por ejemplo, si compras 346, pero este juega en desorden, ganas 20 dólares; si juega en orden, ganas 500.00 dólares. Y si compras la combinación de un solo número, o sea, 555, y si juega, ganas 600.00 dólares.

Este juego no solo premia a los compradores, sino también al vendedor que, al término de un tiempo, haga más ventas. Recuerda que los sorteos de la Lotto y Pega 3 juegan todos los martes y sábados a las 8:00 pm por las pantallas de TVMax.

Temas relacionados

Lotto Pega 3 Lotería
Si te lo perdiste
Lo último
stats