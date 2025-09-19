Mira la pirámide para el sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025

¡Mira aquí los números de la suerte para el sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025!

Ciudad de Panamá/En el programa ¡Jelou! el famoso presentador e histórico conocedor del mundo de la lotería en Panamá, Malcolm Ramos reveló los números de la pirámide de la lotería para el sorteo del domingo 21 de septiembre.

Ramos reveló los números basados en sus cálculos y los seguidores acudirán a buscar sus chances y billetes en base a sus predicciones y así tratar de pegarle a uno de los premios que pagan la lotería.

Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 17 de septiembre.

PRIMER PREMIO – 5151

Letras – CDBD

Serie – 15

Folio – 1

SEGUNDO PREMIO – 4721

TERCER PREMIO - 8827

¿Qué es la pirámide de la lotería?

Es un cálculo matemático que se realizan en base a lo números que jugaron en el sorteo anterior. En Panamá se ha hecho muy popular entre los amantes de este juego de azar. El modelo es de una pirámide invertida donde se hace sumas entre diferentes números.

No todas las pirámides son iguales, a pesar de que los números son los mismos. Cada quien le da un toque matemático o casi interpretativo a la fórmula para determinar este pronóstico.

No todas las pirámides son iguales, a pesar de que los números son los mismos. Cada quien le da un toque matemático o casi interpretativo a la fórmula para determinar este pronóstico.

Usa la calculadora de la pirámide y prueba tu suerte