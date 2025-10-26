Resultados del sorteo de la lotería del domingo 26 de octubre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 26 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ánfora de la Lotería Nacional
Ánfora de la Lotería Nacional / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 26 de octubre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 9376

Letras: DCCD

Serie: 14

Folio: 11

Segundo premio: 8053

Tercer premio: 8505

Resultados del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025

Resultados del sorteo de la lotería del domingo 26 de octubre de 2025.
Resultados del sorteo de la lotería del domingo 26 de octubre de 2025. / TVN

