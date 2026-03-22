Resultados del sorteo de la lotería del domingo 22 de marzo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 22 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Anfora del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 22 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 3522

Letras: CCDC

Serie: 1

Folio: 11

Segundo premio: 6812

Tercer premio: 3143

Resultados del sorteo del domingo 22 de marzo de 2026

Resultados del sorteo del domingo 22 de marzo de 2026
Resultados del sorteo del domingo 22 de marzo de 2026 / TVN

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