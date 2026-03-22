Resultados del sorteo de la lotería del domingo 22 de marzo de 2026
Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 22 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 22 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 3522
Letras: CCDC
Serie: 1
Folio: 11
Segundo premio: 6812
Tercer premio: 3143