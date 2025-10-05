Resultados del sorteo de la lotería del domingo 5 de octubre de 2025.

Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 5 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 5 de octubre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 3349

Letras: ABBD

Serie: 18

Folio: 5

Segundo premio: 2350

Tercer premio: 3665

Resultados del sorteo del domingo 5 de octubre de 2025