Resultados del sorteo de la lotería del domingo 5 de octubre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 5 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 5 de octubre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 3349
Letras: ABBD
Serie: 18
Folio: 5
Segundo premio: 2350
Tercer premio: 3665