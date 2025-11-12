Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 12 de noviembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo del 12 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 12 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Primer premio: 7214
Letras: BDAD
Serie: 15
Folio: 15
Segundo premio: 1039
Tercer premio: 2371