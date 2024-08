¡Muy emotivo! Wichy Camacho conoció a Don Guineo con lágrimas en los ojos

Ciudad de Panamá, Panamá/La noche se vistió de gala para despedir a Don Guineo en el segundo show de La Máscara, luego de que el público decidiese apoyar a Pérez Oso, en la zona de eliminación. Aunque nos despedimos del personaje, el misterio fue resuelto y la verdadera identidad de Don Guineo salió a la luz, dejando ver a Wichy Camacho.

Con su voz inconfundible y su capacidad para moverse con gracia bajo su impresionante disfraz, Camacho había logrado engañar tanto a los jueces como al público durante las dos galas, manteniéndolos en vilo cada semana.

Su actuación final fue un espectáculo de energía y emoción, pues Don Guineo salió cantando “Dueño de ti” un clásico de José Luis Rodríguez, dejando a todos atónitos y preguntándose quién podría estar detrás de la máscara. ¡Nadie se imaginaba que sería el mismísimo Wichy Camacho!

A pesar de que el salsero es un reconocido cantante con varios éxitos, en sus primeras declaraciones, Wichy reveló tener que haber luchado con su timbre de voz para que no fuera reconocido, pues, muchas personas de seguro hubiesen atinado a su identidad si no lograba disfrazar la manera en que canta.

“Mi timbre es natural, así que, con la producción tuvimos que comenzar a jugar con eso”, confesó el puertorriqueño.

Pero, antes de que sus presentaciones salieran a la luz en la gala 1 y 2, Wichy tuvo que pasar por un proceso de costumbre y aceptación con el manejo de su máscara.

“Yo soy una persona que no le gusta ni siquiera estar en un elevador, pero, Don Guineo me enseñó a superar eso y hacer como si nada, fue algo que aprendí de él”, comentó.

Por otro lado, la dificultad que tiene estar dentro de una máscara, es un poco más complicado de lo que se podría asumir. En el caso de Wichy, el artista confesó al lado de su máscara, que tuvo que empezar a practicar un rato con la bicicleta para ganar estado físico.

“Me compré un bastón y me puse frente al espejo para practicar el baile. También andaba en bicicleta, incluso, una vez me caí y me afecté el codo”, dijo el famoso. De igual manera, el personaje que representaba a un guineo de antaño, no solo estaba encargado de entretener, también de despistar.

En la recopilación de sus primeros momentos al lado de Don Guineo, a Wichy se le pudo observar un poco de nerviosísimo, que, incluso, lo llegaron a hacer derramar ciertas lágrimas.

“Estaba un poco nervioso, pero fue cuando lo vi que me dio la fuerza de meterme dentro de él y superar cualquier cosa”, finalizó diciendo Wichy.

Sin duda, el compromiso adquirido por cada famoso enmascarado es un reto que se asume con el compromiso de entretener, disfrutar la experiencia y dejar a un lado los miedos.