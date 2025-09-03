Al menos 25 muertos en Pakistán, la mayoría en atentados suicidas

Seis soldados murieron por un ataque suicida en su base en la provincia vecina de Jaiber Pajtunjuá.

Al menos 25 personas murieron el martes en tres ataques en Pakistán, 14 de ellos cuando un atacante suicida detonó una bomba durante un mitin político en Baluchistán, una conflictiva provincia del suroeste del país.

Decenas de personas resultaron heridas por esta explosión ocurrida en el estacionamiento de un estadio donde se habían reunido cientos de miembros del Partido Nacional de Baluchistán (BNP), indicaron dos funcionarios del gobierno provincial, que hablaron bajo condición de anonimato.

Al menos siete de los heridos estaban en estado crítico, afirmaron los funcionarios.

El movimiento político BNP defiende a la minoría baluchi, que afirma ser marginada en esta provincia rica en minerales e hidrocarburos y, sin embargo, la más pobre de Pakistán.

Otro ataque en Baluchistán, cerca de la frontera con Irán, mató a cinco personas el martes, indicó un alto funcionario local a AFP.

En esta provincia, oficialmente, el 70% de los habitantes son pobres, mientras que el subsuelo alberga algunos de los mayores depósitos de minerales no explotados del mundo y proyectos colosales de capitales chinos, que generan ingresos significativos.

En los últimos años creció una insurrección armada en esta zona que hizo que en 2024 Baluchistán registrara el mayor aumento de violencia en Pakistán: un 90%, según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad de Islamabad, con 782 muertos.

Un grupo separatista llevó a cabo en marzo una espectacular toma de rehenes en un tren.

También este martes, seis soldados murieron por un ataque suicida en su base en la provincia vecina de Jaiber Pajtunjuá, según el ejército.

El grupo militante Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan reivindicó la autoría del ataque.

Desde el 1 de enero, según un recuento de la AFP, más de 430 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en actos de violencia llevados a cabo por grupos armados en lucha contra el Estado, tanto en Baluchistán como en Jaiber Pajtunjuá.