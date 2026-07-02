Al menos 25 muertos en los peores ataques rusos contra Kiev desde 2022

En distintos puntos de Kiev , los habitantes acudieron masivamente a los refugios, algunos cargando colchones para pasar la noche.

Al menos 25 personas murieron y 85 resultaron heridas este jueves en Kiev tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Los ataques de Moscú contra Ucrania se han vuelto casi cotidianos desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que ya forman parte de la rutina de sus habitantes.

Kiev, que dispone de recursos mucho más limitados, especialmente en materia de misiles de defensa, también ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, golpeando en particular instalaciones del sector petrolero.

Periodistas de la AFP escucharon explosiones durante varias horas a lo largo de la noche. En uno de los barrios afectados, un reportero presenció cómo los equipos de rescate recuperaban un cuerpo entre los escombros.

En distintos puntos de Kiev, los habitantes acudieron masivamente a los refugios, algunos cargando colchones para pasar la noche.

Unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en estaciones del metro, la cifra más alta registrada en los últimos años, según informó el sistema de transporte subterráneo de la capital.

"Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez", contó Karina Taran, de 25 años, quien decidió resguardarse cuando comenzaron a caer los misiles.

"Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente", agregó.

Según los servicios de emergencia, 25 personas fallecieron y 85 resultaron heridas, entre ellas dos niños, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prometió responder a la ofensiva y pidió a Estados Unidos autorización para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, con el objetivo de "impedir ataques como este".

Zelenski denunció que "Rusia apunta a blancos civiles únicamente para obligar a Ucrania a renunciar a su Estado".

"Eso no ocurrirá", aseguró el mandatario, quien reiteró que su país responderá a los ataques.

Posteriormente, solicitó a sus aliados evaluar la posibilidad de acelerar la asistencia en defensa aérea durante la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en Turquía.

Un alto funcionario estadounidense indicó que el presidente Donald Trump busca un acuerdo de paz para poner fin a las "matanzas insensatas" en Ucrania.

Antes de regresar a la Casa Blanca el año pasado, Trump había asegurado que podría resolver la guerra en 24 horas. Sin embargo, los esfuerzos de Estados Unidos para negociar un alto el fuego entre Moscú y Kiev permanecen estancados.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque y volvió a exigir un alto el fuego inmediato.

"Los ataques contra civiles y contra infraestructuras civiles, dondequiera que se produzcan, constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario y deben cesar de inmediato", declaró su portavoz, Stéphane Dujarric.

"Nunca había sido así"

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró este viernes día de luto en la capital "en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital".

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Al amanecer, decenas de residentes salieron de los refugios y encontraron sus apartamentos destruidos y sus pertenencias reducidas a escombros.

Sabina Mambetova, de 32 años, relató a la AFP que había huido de la ciudad oriental de Kramatorsk para establecerse en Kiev, pero su apartamento quedó completamente destruido.

"La mitad del edificio está destruida y el techo ya no existe", dijo mientras señalaba lo que hasta hacía unas horas era su vivienda.

"Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así", afirmó, al describir la situación como "una verdadera pesadilla".

Rusia promete aumentar la presión

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó haber llevado a cabo un "ataque masivo" contra la capital ucraniana, que calificó como una respuesta a "los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles". Además, aseguró que los objetivos fueron empresas de la industria militar e instalaciones energéticas.

Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev para alcanzar "los objetivos establecidos".

Sus declaraciones respondieron a preguntas sobre la intención de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones contra Moscú.

En los últimos meses, Kiev ha intensificado sus ataques contra territorio ruso y las zonas ocupadas por Moscú, mientras las negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos continúan sin avances.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunció que propondrá nuevas sanciones contra las "entidades que apoyan al complejo militar-industrial ruso".