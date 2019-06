Faller, que a finales del año pasado asumió el mando de la división del Ejército estadounidense responsable de las operaciones en esta región, advirtió al personal militar y diplomático de la Embajada de EE.UU. en Argentina de la creciente influencia china.

"La mayor sorpresa que me he llevado (desde que asumí el mando) es el grado en el que China trabaja a todos los niveles del poder para ganar influencia y acceso en Latinoamérica y el Caribe", señaló Faller. El almirante subrayó que, a diferencia de China, Argentina es un país que sigue las leyes, al igual que, según dijo, hace EE.UU., aunque no siempre sea "perfecto".

Faller citó a modo de ejemplo el caso de la empresa de telecomunicaciones china Huawei, a la que el Gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto sanciones por presuntamente colaborar con Pekín en labores de espionaje, algo que ha sido negado tanto por la compañía como por el Gobierno chino.

El militar recalcó cómo la empresa asiática ha podido interponer una demanda contra Washington a raíz de este desencuentro, algo que, afirmó, sería "impensable" que pudieran hacer empresas estadounidenses "como Google" contra el Gobierno de Xi Jinping.

Por ello, Faller consideró que Washington y Buenos Aires comparten las mismas amenazas procedentes de otros países, que "no ven la democracia de la misma manera".

"Francamente, Rusia, China y, aunque no tanto aquí (en Argentina) Irán", apuntó.

El almirante, que llegó este domingo a Buenos Aires para dar comienzo a una gira de cinco días por la región que lo llevará a Chile este martes, enfatizó la importancia de la relación entre Argentina y EE.UU., dos países que, entre otras cosas, comparten un pasado vinculado a la inmigración y retos comunes, como el peligro de las organizaciones criminales internacionales.

"Una asociación debe beneficiar ambas partes", concedió el militar, escasas horas antes de reunirse con el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad.