Martinelli podría enfrentar nuevo proceso judicial por espionaje a ciudadanos norteamericanos

Esa información tendrá que ser evaluada por el fiscal de Miami.

Gerardo Reyes lidera, junto a un grupo de periodistas, una de las unidades de investigación más incisivas y eficientes de los medios de comunicación en Estados Unidos.

Desde hace algunos años, temas como: Los Papeles de Panamá, Odebretch y actualmente todo lo relacionado con Ricardo Martinelli, han ocupado su agenda investigativa.

Panamá, en el mapa de la corrupción de América Latina, desafortunadamente es un punto clave, por eso nos fijamos tanto en qué está pasando en ese país", sostiene.

Pero es actualmente el caso de Martinelli, el que más noticia ha generado en los últimos días. Un documento que presentó la fiscalía y al que no se le había dado mucha importancia, es hoy el centro de la discusión respecto al caso.

Explica que es un documento en el que un exfuncionario del Consejo de Seguridad de Panamá, decide hablar y contar cómo operaba el sistema de espionaje ordenado directamente por el presidente Martinelli.

Pero en la declaración, el exanalista de sistemas del Consejo de Seguridad de Panamá, Ismael Pittí, va más allá y asegura que, además de panameños, con Pegasus se interceptaron ilegalmente celulares de ciudadanos estadounidenses.

Según Reyes, cruzaron fronteras los aparatos. "El excoronel, por ejemplo, iba esporádicamente a Panamá". Lo que eso sugiere es que la intervención del teléfono cruzaba fronteras y ellos desde Panamá podían enterarse de lo que él estaba hablando, de sus mensajes, los vídeos y de los audios que estaba operando en ese teléfono.

En su declaración, Pittí, se refiere específicamente a Christian Ferry, consultor político y director de la campaña del actual presidente Juan Carlos Varela, a Richard Downie, condecorado exmilitar estadounidense y exasesor del candidato Juan Carlos Navarro y mínimo, una funcionaria de la embajada de Estados Unidos en Panamá.

" Lo tomó por sorpresa. No sabía que él había sido una de las víctimas de la intervención telefónica. Nos dijo: no me sorprende. Me molesta pero esa campaña fue sucia y yo ya venía escuchándolo cuando estaba allá"

Ahora, dice Reyes, la fiscalía deberá entrar a analizar si considera esas intervenciones a ciudadanos estadounidenses, como un caso exclusivo de Panamá o un caso que pueda interesar, en otro proceso, a los Estados Unidos.

El jefe de la unidad investigativa de Univisión expresa que al entrar el teléfono en Estados Unidos, crea una jurisdicción de ese país para averiguar por qué ese aparato estaba siendo intervenido por el Gobierno de Panamá.

Lo cierto, según Gerardo Reyes, es que para un abogado, este puede ser un buen argumento para convencer al juez de que Ricardo Martinelli estaba metido, ya no en un tema doméstico, de Panamá, sino en una operación internacional comprometedora.

Con información de Ana María Mejía.