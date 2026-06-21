Abatido en combate el segundo al mando del guerrillero más buscado de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el sábado que fue abatido en combate el segundo al mando de Iván Mordisco, líder de la principal disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogió a los acuerdos de paz de 2016.

El Estado Mayor Central (EMC) figura entre los mayores actores armados ilegales en el país, que atraviesa su peor crisis de violencia en una década.

"Alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate", escribió Petro en la red social X.

Marlon era el jefe de las disidencias EMC en el departamento del Cauca (suroeste) y responsable de un atentado con explosivos en abril que dejó una veintena de civiles muertos en esa región.

El mandatario izquierdista agregó que "es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia", donde "esta organización ha sido derrotada".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de alias Marlon.

Militares y policías "abatieron en combate (...) a alias Marlon, el más peligroso asesino, terrorista y reclutador de menores en el suroccidente del país", expresó en un video en el que apareció flanqueado por jefes de la fuerza pública.

Señaló que el líder guerrillero "figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador de cocaína y tráfico de armas con carteles mexicanos".

La muerte de alias Marlon fue anunciada la víspera del balotaje en el que los colombianos elegirán al sucesor de Petro entre el senador izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella.